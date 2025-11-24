bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Лука Модрич изненадал всички - прибрал се само за 20 евро!

С Марио Пашалич не са от придирчивите

Лука Модрич изненадал всички - прибрал се само за 20 евро!

Над 12 милиона евро на година - толкова общо печелят само от заплати звездите на хърватския национален отбор Лука Модрич и Марио Пашалич. 

Бившият ас на Реал Мадрид е на 40 и вече играе в Милан с годишно възнаграждение от над 7,4 млн. евро, докато съотборникът му при "ватрените" е в Аталанта със заплата от над 4,6 млн. евро. 

Двамата очевидно не са фенове на разхищенията обаче. Въпреки високите си приходи, те пътуват до Загреб с... нискотарифни авиолинии

От Бергамо

В началото на месеца, когато националните отбори се събираха за своите мачове, Модрич и Пашалич получиха повиквателни за мачовете срещу Фарьорските острови и Черна гора. 

За да се приберат вкъщи, те си дадоха среща на летището в Бергамо, откъдето излетяха с компания, извършваща краткия полет до Загреб за по-малко от 20 евро. 

Двете звезди шокирали останалите пътници, около 200 на брой, които първоначално на повярвали, а след това наобиколили любимците си за снимки и автографи

Момент за реклама

От авиокомпанията също намериха начин да се възползват от решението на Модрич и Пашалич. 

В профила си в социалните мрежи, който се слави с хумористични публикации, написаха "Щом Модрич може да лети с нас, можеш и ти"

Герои

Модрич е част от националния отбор на Хърватия вече 19 години. Той бе в основата на сребърните медали на Хърватия от световното през 2018 и бронзовите от това през 2022 г. 

Пашалич бе част само от втория успех, а и двамата играха при спечелването на сребърните медали в Лигата на нациите през 2023 г. 

Снимка: Reuters

Иначе хърватите са сигурни участници на Мондиала през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико. Те спечелиха групата си в квалификациите и ще играят за четвърти пореден път на еврофинали. 

През Океана обаче едва ли ще летят с нискотарифна компания.

Кой отива на световно и кой все още има шанс?

футбол Хърватия лука модрич Загреб бергамо Марко Пашалич нискотарифни авиолинии

