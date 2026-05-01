Кристиано Роналдо: Краят наближава...

Искам да наслаждавам на всеки мач, споделя легендарният футболист

След победата на Ал Насър с 2:0 срещу Ал Ахли в първенството на Саудитска Арабия, португалската суперзвезда Кристиано Роналдо направи рядко откровено признание – краят на неговата изключителна кариера вече е на хоризонта.

„Краят на кариерата ми наближава... нека се наслаждаваме на всеки мач“, сподели CR7.

Шампион!

На 41 години, нападателят продължава да бъде ключова фигура в Саудитска професионална лига, където неговият отбор води убедително в класирането.

Осем точки преднина пред Ал Хилал поставят Ал Насър в отлична позиция за титлата – трофей, който Роналдо все още не е завоювал и който очевидно е следващата му голяма цел.

Но отвъд статистиката и резултатите, той мисли за наследството си.

Наследство

„Играя не само за това поколение, но и за предишното и за това, което предстои“, казва той.

С повече от две десетилетия на върха, Роналдо остава пример за професионализъм и дисциплина. Неговата мания да побеждава, да бележи и да бъде най-добрият не избледнява с времето – напротив, изглежда още по-силна в последните глави от кариерата му.

Краят може и да наближава. Но докато е на терена, футболът продължава да има своя безспорен герой.

И не на последно място - 30 гола го от заветните 1000!

кристиано роналдо световно първенство саудитска арабия сбогом шампион край кариера професионализъм голове ал насър

