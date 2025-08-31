Вижте какво може годежният пръстен на Джорджина! (ВИДЕО)

Годежът на годината може да е на Тейлър Суифт и звездата по американски футбол Травис Келси, но и Кристиано Роналдо и половинката му Джорджина не им отстъпват!

След 9 години връзка и две общи деца, футболната звезда най-накрая направи очакваното - да поиска ръката на красивата брюнетка, а тя не отказа на пръстена с огромен диамант.

Джио с удоволствие позира с пръстена, който се смята, че е на стойност 5 млн. долара!

Светлосенки

Бижуто със сигурност се забелязва отдалеч заради размера на камъка.

Бъдещата госпожа Роналдо пък го ползва за... забавление. Докато пътува в частния самолет, тя прави "слънчеви зайчета" с него.

Вероятно по този начин Джио забавлява и децата си. Тя е биологична майка на последните две дъщери на Роналдо - Алана-Марина и Бела-Есмералда.

А за децата от сурогатни майка - Кристиано-младши, Ева и Матео, се грижи също толкова отдадено.

Сватбата

Според близки до двойката, Роналдо и годеницата му вече планират сватбата си, защото тя ще бъде доста пищна!

Събитието се очаква през лятото на 2026 г. и по-точно след края на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

