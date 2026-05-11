Всички го питаха как ще се справи без Мбапе, а той превърна отбора си в машина

„Луис Енрике е най-добрият треньор в света“, каза собственикът на Пари Сен Жермен, Насер Ал-Хелайфи, веднага след като отборът му стигна до финала на Шампионската лига за втори пореден път.

Именно Луис Енрике успя да сбъдне мечтата на Насер Ал-Хелайфи, като миналата година качи парижани на „покрива на Европа“ с победа с 5:0 срещу Интер, след години на неуспех - с най-скъпия отбор в света.

С неговото стъпване на "Парк де Пренс" играчите бързо осъзнаха, че първо трябва да уважават треньора и че всичко започва от това.

Напразно Луис Енрике се опитваше да „превъзпита“ Килиан Мбапе , молеше го да помогне на отбора в защита, но един от най-добрите играчи в света винаги го игнорираше и накрая напусна, приемайки щедрата оферта от Реал Мадрид. Когато всички очакваха колапс в Париж, се случи точно обратното - Луис Енрике най-накрая накара отбора си да играе както той искаше и затова те доминира в Европа миналата година. И сега пак!

Няма недоволни

Когато миналата година попитаха Луис Енрике как би се справил без Мбапе , той показа колко по-лесно му е сега. И към него и към целия отбор: „Ами, мисля, че това беше предизвикателство, стимул за целия отбор, за всички играчи, защото се опитахме да управляваме начина, по който играем, и в такъв случай трябва да кажа, че всички бяха ангажирани, всички приеха позитивните неща“, каза испанецът.

„Като отбор сме много щастливи, защото мисля, че сме по-добри от миналата година, както в атака, така и в защита. Това е важно за нас“, добавя той преди финала на Шампионската лига.

В отсъствието на Мбапе, други играчи се отличиха - Усман Дембеле игра футбола на живота си и за това получи „Златната топка“, видяхме как Дезире Дуе избухна, как Хвича Кварацхелия се вписа фантастично, как Витиня, Невеш и Руис "бродират" в центъра, как няма нито един играч, който да излъчва недоволство...

Където е той, там са проблемите

Не може да се пренебрегне фактът, че след напускането на Килиан Мбапе, ПСЖ е на финал на Шампионската лига за втора поредна година, докато Реал Мадрид е далеч от това - дори в испанското първенство не успя да спечели титлата. През двете си години в Реал Мадрид клубът не е печелил големи трофеи, а атмосферата сякаш никога не е била по-лоша.

Въпреки че Мбапе имаше добри резултати тази година, се твърди, че има е в лоши отношения с треньорите и съотборниците си, че е арогантен и това дразни феновете, които започнаха петиция за неговото напускане.

Затова и тази година ще гледа финала на Шампионската лига (30 май) от вкъщи...