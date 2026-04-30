Хвича е чудо: В Париж направи нещо, което нито Неймар, нито Ибрахимович успяха

Рекорден сезон

ПСЖ през годините е бил дом на едни от най-големите футболни звезди в света – Златан Ибрахимович, Неймар, Единсон Кавани и други. Но това, което Хвича Кварацхелия постига този сезон, разкрива ново измерение за парижкия клуб.

Грузинският нападател постави рекорди в Шампионската лига с фланелката на ПСЖ. С общо 15 директни участия в голове (10 гола и 5 асистенции) той се превръща в играча с най-голям принос за един сезон в историята на клуба.

Кварацхелия подобри постижението на Усман Дембеле, който записа 8 гола и 6 асистенции през сезон 2024/25, след което спечели „Златната топка“.

Той надминава и големите имена, носили екипа на ПСЖ. Нито Ибрахимович в най-силните си сезони, нито Неймар в годините на доминация успяват да достигнат подобни цифри в рамките на един сезон в Шампионската лига.

10 причини този мач да не изглежда реален!

Бившият халф на Милан Кларънс Зеедорф определи грузинеца като най-добрия футболист в света:

„Кварацхелия е номер 1. Той ще става все по-добър. Не знам дали ще продължи да играе като ляво крило, защото разбира играта във всяка ситуация. Той носи отбора в ключови моменти. Харесва ми неговата интелигентност на терена. Участва и в халфовата линия, и в атака. Невероятен е.

Мисля, че има място и в центъра на терена – малко като Усман Дембеле. Обича трудните моменти, връща се в защита. Напомня ми на Уейн Рууни“, каза Зеедорф пред Amazon Prime.

ФАКТФАЙЛ
* При 0:1 срещу Байерн Мюнхен Хвича прати топката в далечния ъгъл, а при 3:2 се разписа с мощен удар след центриране на Ашраф Хакими.
* В Лига 1 има 7 гола и 4 асистенции в 25 мача. В Шампионската лига – 10 гола и 5 асистенции в 14 мача.
* В европейските турнири ПСЖ срещна 10 съперника, като Кварацхелия пропусна да се разпише или асистира само срещу Атлетик Билбао, а в останалите девет мача има пряко участие в гол.

Почит към футбола
 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Байерн Мюнхен

ПСЖ
5 : 4
Байерн Мюнхен
43%
Притежание на топката
57%
10
Точни удари
9
2
Неточни удари
1
35
Опасни атаки
69
14
Нарушения
4
2
Корнери
5
2
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Алфонсо Дейвис 19 Алфонсо Дейвис
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Джамал Мусиала 10 Джамал Мусиала
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
