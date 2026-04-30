Хвича е чудо: В Париж направи нещо, което нито Неймар, нито Ибрахимович успяха

ПСЖ през годините е бил дом на едни от най-големите футболни звезди в света – Златан Ибрахимович, Неймар, Единсон Кавани и други. Но това, което Хвича Кварацхелия постига този сезон, разкрива ново измерение за парижкия клуб.

Грузинският нападател постави рекорди в Шампионската лига с фланелката на ПСЖ. С общо 15 директни участия в голове (10 гола и 5 асистенции) той се превръща в играча с най-голям принос за един сезон в историята на клуба.

Кварацхелия подобри постижението на Усман Дембеле, който записа 8 гола и 6 асистенции през сезон 2024/25, след което спечели „Златната топка“.

Той надминава и големите имена, носили екипа на ПСЖ. Нито Ибрахимович в най-силните си сезони, нито Неймар в годините на доминация успяват да достигнат подобни цифри в рамките на един сезон в Шампионската лига.

Бившият халф на Милан Кларънс Зеедорф определи грузинеца като най-добрия футболист в света:

„Кварацхелия е номер 1. Той ще става все по-добър. Не знам дали ще продължи да играе като ляво крило, защото разбира играта във всяка ситуация. Той носи отбора в ключови моменти. Харесва ми неговата интелигентност на терена. Участва и в халфовата линия, и в атака. Невероятен е.

Мисля, че има място и в центъра на терена – малко като Усман Дембеле. Обича трудните моменти, връща се в защита. Напомня ми на Уейн Рууни“, каза Зеедорф пред Amazon Prime.

ФАКТФАЙЛ

* При 0:1 срещу Байерн Мюнхен Хвича прати топката в далечния ъгъл, а при 3:2 се разписа с мощен удар след центриране на Ашраф Хакими.

* В Лига 1 има 7 гола и 4 асистенции в 25 мача. В Шампионската лига – 10 гола и 5 асистенции в 14 мача.

* В европейските турнири ПСЖ срещна 10 съперника, като Кварацхелия пропусна да се разпише или асистира само срещу Атлетик Билбао, а в останалите девет мача има пряко участие в гол.

