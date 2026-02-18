bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Жена му явно е изневерила с тъмнокож" (ВИДЕО)

Бившият бразилски национал Фелипе Мело наля масло в огъня на расисткия скандал, който се разрази късно снощи в Шампионската лига.

Ветеранът - екс играч на Интер, Ювентус и Галатасарай, скочи на Джанлука Престиани от Бенфика в социалните мрежи.

"Изгорете расистите! Изгорете расистите! Жена му явно е изневерила с тъмнокож!", каза Мело, известен с буйния си нрав и грубите нарушения.

Скандалът

Драмата снощи се разигра след 50' на двубоя Бенфика - Реал Мадрид от плейофите в Шампионската лига. Винисиус от гостите откри резултата със страхотно изпълнение, след което отпразнува гола с провокативна радост при корнер флагчето, точно пред сектора с фенове на португалския гранд.

Отговорът представляваше гневни реакции от трибуните. Поведението на Винисиус предизвика и предполагаема расистка обида от страна на Престиани.

Винисиус веднага сигнализира на главния съдия. Играта беше прекъсната и се наложи Жозе Моуриньо да влиза в необичайна роля - на омиротворител.

Снимка: БГНЕС

В крайна сметка двубоят продължи след над 10-минутно прекъсване, а Реал съхрани минималния аванс и си отмъсти за поражението с 2:4 в Лисабон в последния кръг от основната фаза в Турнира на богатите.

"Никога не съм отправял расистки обиди. Струва ми се, че той е изтълкувал погрешно това, което е чул", коментира Престиани, отричайки да е наричал Винисиус "маймуна".

Снимка: Reuters

