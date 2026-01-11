bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
НА ЖИВО: Барселона - Реал Мадрид за Суперкупата 3:2*

НА ЖИВО: Барселона - Реал Мадрид за Суперкупата 3:2*

73' - ГООООООООООЛ! 3:2 за Барселона! Рафиня се разписа след рикошет в Асенсио.

Снимка: Reuters

71' - Чудесна възможност за Барселона, но Куртоа спаси блестящо след удар на Ямал.

63' - Родриго стреля, насочвайки топката към долния десен ъгъл, но Гарсия плонжира и улови.

60' - Изнервиха се футболистите и на двата гранда. Нарушенията зачестиха, а играта се накъса.

Снимка: Reuters

58' - Жълт картон и за Валверде от "белите", както и за Ерик Гарсия от Барселона.

57' - Първи жълт картон в мача. Той е за Асенсио от кралския клуб.

46'- Начало на втората част.

45+8' - Край на първото полувреме. Зрелище в Джеда!

45+5' - ГООООООООООООЛ! 2:2! Реал изравни чрез Гарсия, който отбеляза падайки при разбъркване.

Снимка: Reuters

45+4' - ГООООООООООООЛ! 2:1 за Барселона! Левандовски се измъкна и копна топката над Куртоа.

45+2' - ГООООООООООООЛ! 1:1! Страхотен гол на Винисиус!

45'- 3 минути добавено време.

41' - Шут на Фермин с неудобния му десен крак, Куртоа изби в корнер.

36' - ГОООООООООООЛ! 1:0 за Барселона! Рафиня се реваншира от доста по-трудна позиция.

Снимка: Reuters

35'- Рафиня беше изведен отлично, засада нямаше. Завършващият му удар обаче беше слаб и неточен.

22' - Карерас фаулира Ямал и можеше да видим първия жълт картон в мача, обаче реферът Мунуера избра да не бърка в джобчето... засега.

14'- Винисиус се измъкна по левия фланг и стреля, но Гарсия нямаше проблеми.

Снимка: Reuters

8' - Все още без чисто положение в 263-ото Ел Класико.

1' - Начало на двубоя в Джеда.

Стартовите състави

Барселона (4-2-3-1): Жоан Гарсия - Жул Кунде, Пау Кубарси, Ерик Гарсия, Алехандро Балде - Френки Де Йонг, Педри - Ламин Ямал, Фермин, Рафиня - Роберт Левандовски

Реал Мадрид (4-3-3): Тибо Куртоа - Алваро Карерас, Дийн Хаусен, Раул Асенсио, Феде Валверде - Орелиен Чуамени, Едуардо Камавинга, Джуд Белингам - Родриго, Винисиус, Гонсало Гарсия

Снимка: Reuters

ПРЕВЮ

За четвърта поредна година вечните врагове Барселона и Реал Мадрид се сблъскват във финала за Суперкупата на Испания! Първото издание на Ел Класико за годината ви очаква тази вечер от 20 ч.

Коментарното ни студио ще е цял час, като в него може да видите най-интересните анализи и ексклузивни материали за съперничеството и звездите на двата гранда! 

Първият съдийски сигнал в Джеда (Саудитска Арабия) ще бъде даден в 21 ч., а двубоя ще следим на живо тук минута по минута.

Съперничеството

Барса и Реал ще се срещнат за 263-ти път в един от най-интригуващите сблъсъци в историята! 

Никога испанското Ел Класико не е било "просто мач". Зарядът винаги надхвърля форма, резултат, място в класирането и дори представянето в миналите мачове. 

До момента Реал Мадрид има 106 победи, а Барселона - 104. Равенствата са 52. Головата разлика е 442:436 в полза на "белите". 

В турнира/мачовете за Суперкупата на Испания мачовете са 18 - 10 победи за Реал и 6 за Барселона. 

За последно двата тима играха един срещу друг през април 2025 г., на финала за Купата на краля. Тогава Барселона победи с 3:2 с гол на Жул Конде в добавеното време. 

Снимка: Reuters

Звездите

Няма съмнение, че мачът ще е сблъсък не само на тактики, а и на звезди. 

Барселона достигна до важния мач, побеждавайки с 5:0 Атлетик Билбао. Реал Мадрид пък се справи с градския си враг Атлетико. 

Ханзи Флик реши да не рискува с Ямал, който поигра само 20 минути и не допринесе с много за резултата. 

В Реал пък трябва да се справят без Килиан Мбапе, който е контузен. Въпреки това се прокрадна надеждата, че французинът може да участва във важния мач на обезболяващи инжекции.

Кой ще победи? 

Кой ще победи?

