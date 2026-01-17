bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Звезда във Висшата лига: В България получавах съобщения, че съм маймуна

Игор Тиаго разказа за трудния си живот преди да стане част от Брентфорд

Игор Тиаго - бившият ас на Лудогорец, със сигурност е една от звездите на сезона. 

Бразилецът, който има и български паспорт, има 17 гола в 22 мача през кампанията за своя Брентфорд и е сред водещите голмайстори в английската Висша лига, само на 4 попадения от лидера Арлинг Холанд. 

Тиаго игра за Лудогорец от 2022 до 2023 г., като първоначално дори се подвизаваше във втория отбор на разградчани. 

Той обаче не пази добри спомени от престоя си у нас.

Расизъм

Пред британското издание "Гардиън" футболистът сподели, че е бил жертва на расизъм, докато е носил фланелката на Лудогорец, за който вкара 21 гола в 55 мача

Снимка: Lap.bg

"Беше трудно, много трудно в България. Трябваше да се адаптирам към култура, която беше напълно различна от тази, с която бях свикнал в Бразилия. Трябваше да живея различен живот, да говоря език, който не беше мой, трябваше да се науча да понасям студа. Страдах заради многото предразсъдъци.", разказва той и добавя

"Имаше мач, в който вкарах победен гол. Никога не бях получавал съобщение в Instagram в България. Изведнъж започнах да получавам много лични съобщения, в които се казваше, че съм маймуна, че децата ми са маймуни. Беше неудобна ситуация, но разбрах, че това няма нищо общо с мен. Не говореше нищо за мен. Говореше повече за тях - разочаровани хора, хора със собствени проблеми. Продължих напред с мир. Това няма да ме разтърси"

Трудното детство

Тиаго е роден в Гама, Бразилия. На 13 години той губи баща си, който има проблеми с алкохола. Майка му остава вдовица с 4 деца, като работи като чистачка.

Снимка: Reuters

"Имах приятели, които искаха да крада с тях. Разбира се, те не бяха истински приятели. Бяха познати от улицата, но искаха да употребявам наркотици, да поема по грешен път в живота.", казва Тиаго.

"Аз също станах баща много млад. Трябваше да узрея рано. Така че, през целия период на загубата на баща ми, животът ме накара да разбера, че трябва да бъда мъж. Да си баща е различно от това да имаш баща. Докато баща ми беше жив, имах много хубави спомени с него. Той беше алкохолик, но никога не е бил агресивен баща. Винаги беше много любящ и грижовен. Заради загубата на баща ми трябваше да порасна психически. След смъртта му много неща започнаха да липсват. Това ме тласна още повече да работя", категоричен е той.

Голямата мечта

Тиаго не крие, че мечтае за едно в кариерата си - да играе за Бразилия! Той има такава възможност, тъй като не е играл за България.

Снимка: Reuters

И има реален шанс да попадне в списъка на Карло Анчелоти за предстоящото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико в средата на 2026 г.

"Вярвам, че съм готов. Единственото нещо, което знам как да правя в живота си, е да вкарвам голове. Бог ме е подготвил за този момент и ако ми позволи, ще донесем шестата титла на световното първенство на Бразилия.", убеден е Тиаго.

„Нямахме пари за храна!“ Как Лудогорец изкова нападателя, който гони Холанд?

