„Нямахме пари за храна!“ Как Лудогорец изкова нападателя, който гони Холанд?

„Най-трудният момент в кариерата ми беше през 2020 г. Развих депресия и само малцина знаеха за това.“ Признанието е на Игор Тиаго.

Пет години по-късно той вече гледа нагоре – към Арлинг Холанд. Сензационният нападател на Брентфорд е отбелязал 11 гола, превръщайки се в най-резултатния бразилец във Висшата лига.

Тиаго премина през депресията, българския студ и едногодишна травма след смъртта на баща си. Във Висшата лига той започна бавно – първите му мачове през 2024/25 бяха с нула голове и само 175 минути на терена. Причината бе контузия на менискуса, последвана от инфекция на ставата, която го извади за целия сезон.

"Беше много тежко"

„Чувствах, че нещо не е наред с коляното ми, но продължих, защото това беше първият път, когато някой ме виждаше да играя. Беше много тежко“, спомня си Тиаго.

Въпреки всичко, Брентфорд го изчака. Мениджърът Кийт Андрюс оценяваше неговата трудолюбивост и физическа сила: „Той е заразителна личност. Неговата способност за отбелязване на голове го прави впечатляващ играч.“

През 2025/26 Тиаго вече играе 1222 минути и има 11 гола в 15 мача, като дори без дузпите надминава очакванията. „Честно казано, не очаквах такъв напредък. Не е нормално играч, дошъл от България и Белгия, който пропусна година поради контузия, да има такова влияние във Висшата лига“, казва Андрюс.

Пътят през България и Лудогорец

Преди Европа Тиаго игра за резервния отбор на Лудогорец. Изборът на България бе изненадващ: той отлетя от топла Бразилия за град в Източна Европа, където трябваше да се адаптира към времето, културата и футбола. „Беше голяма промяна. Хората в България не бяха толкова гостоприемни, а футболът беше по-техничен и бърз, с много подавания“, споделя бразилецът.

След първоначалната адаптация Тиаго остави отпечатък в първия отбор на Лудогорец, като отбеляза 21 гола и направи 7 асистенции в 55 мача, спечели две шампионски титли и Суперкупата на България. Стойността му се увеличи с 32 милиона евро за две години.

„Вкарах гол срещу Сержипе за Купата на Бразилия и веднага след мача агентът ми каза: „Стягай си багажа, тръгваме днес.“ Това беше началото на нов живот“, разказва Тиаго.

Дори Фабрицио Романо не разбра

Трансферът му в Брюж за 11 милиона евро и последващото преминаване в Брентфорд за 33 милиона евро се случиха почти тихо – дори Фабрицио Романо не знаеше за сделката.

Детство

Детството на Тиаго беше изпълнено с трудности. Баща му почина, майка му работеше като портиер, а Игор помагаше със земеделска работа, зидарство и куриерски услуги, за да подпомага на семейството.

Футболът не го плени веднага, но след като видя по-големия си брат да се влюбва в играта, той започна да тренира усилено. Първият му голям стимул беше Кристиано Роналдо в Манчестър Юнайтед – момент, който го накара да мечтае за Висшата лига.

След трудности в Крузейро и депресията през 2020 г., Тиаго бавно се изгради като професионален играч.

Лудогорец се оказа решаваща спирка. Българският клуб, известен с масовото привличане на бразилци, му осигури условия да се адаптира и да покаже потенциала си. След успехите там последва преминаване през Брюж и Брентфорд, където вече преследва Холанд в голмайсторската листа на Висшата лига.

Мечтата във Висшата лига

Детската мечта на Тиаго да играе във Висшата лига се сбъдва – сега той е сред най-резултатните бразилци, доказвайки, че трудът и упоритостта могат да прескочат планини.

„Всеки ден се събуждам и ходя на тренировка, отчитайки километри, защото мечтаех да играя във Висшата лига. Това беше моята цел“, казва Игор, който сега е символ на таланта на бразилския футбол в Англия.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK