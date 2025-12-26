Звездна Коледа: Роналдо по пижама, а Меси по шорти (ВИДЕО)

От официален дрескод, до пижами и костюм на Дядо Коледа. Показваме ви как някои от най-известните спортисти отпразнуваха Рождество Христово.

Меси и Роналдо

Лионел Меси прекара Коледа в компанията на съпругата си Антонела, която сподели снимка от празника. Тя - в красива рокля, а Меси - по къси панталони.

Кристиано Роналдо също прекара празника със семейството си, но всички бяха в еднакви коледни пижами.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Със същия дрескод беше и семейството на Роберт Левандовски.

Неймар, приятелката му Бруна и двете им деца споделиха кадри от коледното тъжество, на което специален гост беше Дядо Коледа.

View this post on Instagram A post shared by Robert Lewandowski (@_rl9)

Звездата на Манчестър Сити Арлинг Холанд смени две визии - първо преоблечен като белобрадия старец, а после малко по-официален.

Извън футбола

Олександър Усик пък е истинско превъплъщение на коледния дух. Боксьорът сподели видео, в което приглася на коледна песен.

Новак Джокович отправи поздрав на английски, немски, френски, испански и италиански, но посланието беше еднакво: Весела Коледа!

