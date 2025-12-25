Спортните звезди на България: Нека бъдем по-добри (ВИДЕО)

На Коледа е време за топъл дом, домашен уют и семейни сбирки. Време е и за равносметки.

Навръх един от най-светлите празници част от най-именитите ни спортисти отправиха специални послания към зрителите и читателите на bTV. И призоваха: "Нека бъдем по-добри!"

Пожеланията на топ спортистите

Пилотът Никола Цолов, олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, тенисистът Иван Иванов, кикбоксьорът Стоян Копривленски, футболистите Илиан Илиев-младши и Кирил Десподов, лекоатлетът Божидар Саръбоюков и боксьорът Рами Киуан застанаха пред камерата на bTV.

"Пожелавам на всички много весели празници, пракарайте възможно най-много време със семейството, с вашите приятели и близките хора до вас. Важно е да се забавляваме, да използваме тези моменти, в които се събираме заедно, пълноценно, защото невинаги сме тук", каза Никола Цолов.

"В тези празнични дни ви пожелавам най-важното - здраве, спокойствие и хора, с които да споделяте радостта", добавя с усмивка Ивет Горанова.

"Пожелавам ви здраве, щастие, топлина в дома, и един призив към всички българи: "Нека бъдем по-добри", призова един от най-добрите ни футболисти Кирил Десподов.

Вижте целите пожелания на спортистите във видеото.

