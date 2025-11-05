10% шанс за живот: Баскетболна звезда се събуди след кома

Истинско чудо върна към живота баскетболната звезда Ахиле Полонара. След седмица в кома 32-годишният италиански национал се събуди и вече се възстановява, а прекрасната новина съобщи неговото семейство с емоционален пост в социалните мрежи.

Чудото на Ахиле

Полонара беше хоспитализиран по спешност в края на октомври заради драматично влошаване на здравословното му състояние. Баскетболистът премина няколко сложни операции и беше поставен в изкуствена кома, докато лекарите се бореха за живота му. След дни на несигурност и мълчание, семейството му потвърди добрата новина: Ахиле се е събудил.

"Истинско чудо! След седмица борба Ахиле отвори очи. Благодарим на всички за молитвите и подкрепата. Той е истински боец" написаха близките му.

Подкрепа от баскетболния свят

Новината предизвика огромна вълна от радост и облекчение в баскетболната общност. Играчът на Виртус Болоня и дългогодишен национал на Италия получи стотици съобщения от съотборници, фенове и треньори от цяла Европа.

Сред първите, които го поздравиха, беше неговият бивш съотборник в националния тим Луиджи Датоме: "Голямо облекчение. Ахиле винаги е бил вдъхновение - заради характера и силата си."

М иелоидна левкемия

През юни 33-годишният Полонара беше диагностициран с миелоидна левкемия. В края на 2023 година пък той чу диагнозата рак на тестисите, като успя да се върне в игра само след месец и курс химиотерапия.

Завръщане към живота

Публикуваната снимка на Полонара в инвалидна количка, усмихнат и държащ ръката на съпругата си, трогна хиляди фенове. Лекарите от болницата в Болоня определят възстановяването му като "поразително", но предупреждават, че предстои дълъг път с рехабилитация и физиотерапия.

Близките му споделят, че Ахиле вече реагира активно, говори и се храни самостоятелно. "Той е решен да се върне не само към нормалния живот, но и към спорта, който обича" казват те.

Баскетболът като терапия

Въпреки че завръщането на терена все още не е на дневен ред, лекарите и семейството му виждат в баскетбола важна част от терапията. "Това е неговият живот и неговата сила. Ахиле не се предава," заявяват те.

Полонара е една от най-популярните фигури в италианския баскетбол, с участия в Евролигата и на последното световно първенство. Сега неговата битка е различна – не срещу противник на паркета, а срещу последствията от болестта. Но, както изглежда, той вече печели и този мач.