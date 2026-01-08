bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Първи зимен удар - Винисиус подписа с Лудогорец

Бразилска класа в Разград

Първи зимен удар - Винисиус подписа с Лудогорец

Шампионът на България Лудогорец официално осъществи първия си зимен трансфер, привличайки левия бек Винисиус Ногейра. Бразилецът ще бъде част от състава на орлите“ за пролетния полусезон, потвърдиха от клуба.

Днес ръководствата на разградчани и норвежкия Халмстад, който държи правата на защитника, постигнаха окончателно споразумение. Ногейра премина успешно всички задължителни медицински прегледи и фитнес тестове, след което подписа договор с разградчани. Очаква се още тази вечер новото попълнение да се присъедини към отбора на подготвителния лагер в турския курорт Белек.

Идва от Волеренга

През последния сезон левият бранител се състезаваше в норвежкия елит с екипа на Волеренга, където записа 27 официални мача и отбеляза 2 попадения. В своята кариера той е защитавал още цветовете на шведските Халмстад и Варберг.

Аларма! Лудогорец иска нови дати от БФС

Винисиус Ногейра е преминал през академиите на бразилските грандове Палмейрас и Атлетико Минейро, както и на Понте Прета.

ПФК Лудогорец приветства Винисиус Ногейра с добре дошъл“ и му пожелава много успехи със зелената фланелка“, написаха от клуба в официалната си страница във Facebook.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

За първи път от 14 години Левски е №1 в България

 
Тагове:

Бразилия тренировки палмейрас трансфер лудогорец атлетико минейро белек пдготовка Винисиус Ногейра норвежкият Халмстад Варберг

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ЦСКА 1948 взривява пазара с футболист, минал през ПСЖ

ЦСКА 1948 взривява пазара с футболист, минал през ПСЖ
Кой е най-добрият млад спортист на България за 2025 г.? Гледайте пряко по RING!

Кой е най-добрият млад спортист на България за 2025 г.? Гледайте пряко по RING!

Кристиано Роналдо влезе в тренда с анцуг

Кристиано Роналдо влезе в тренда с анцуг "Мадуро"

Футболна националка стана мъж. Ожени се (СНИМКИ)

Футболна националка стана мъж. Ожени се (СНИМКИ)
Новак Джокович осъществи мечтата на сина си. И Ямал е замесен! (ВИДЕО)

Новак Джокович осъществи мечтата на сина си. И Ямал е замесен! (ВИДЕО)

Последни новини

ЦСКА 1948 взривява пазара с футболист, минал през ПСЖ

ЦСКА 1948 взривява пазара с футболист, минал през ПСЖ
Антъни Джошуа се сбогува за последно с приятелите си

Антъни Джошуа се сбогува за последно с приятелите си
Гледал го по телевизията като дете, а днес го победи: магията срещу Григор

Гледал го по телевизията като дете, а днес го победи: магията срещу Григор
Футболна националка стана мъж. Ожени се (СНИМКИ)

Футболна националка стана мъж. Ожени се (СНИМКИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV