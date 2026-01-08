Първи зимен удар - Винисиус подписа с Лудогорец

Шампионът на България Лудогорец официално осъществи първия си зимен трансфер, привличайки левия бек Винисиус Ногейра. Бразилецът ще бъде част от състава на „орлите“ за пролетния полусезон, потвърдиха от клуба.

Днес ръководствата на разградчани и норвежкия Халмстад, който държи правата на защитника, постигнаха окончателно споразумение. Ногейра премина успешно всички задължителни медицински прегледи и фитнес тестове, след което подписа договор с разградчани. Очаква се още тази вечер новото попълнение да се присъедини към отбора на подготвителния лагер в турския курорт Белек.

Идва от Волеренга

През последния сезон левият бранител се състезаваше в норвежкия елит с екипа на Волеренга, където записа 27 официални мача и отбеляза 2 попадения. В своята кариера той е защитавал още цветовете на шведските Халмстад и Варберг.

Винисиус Ногейра е преминал през академиите на бразилските грандове Палмейрас и Атлетико Минейро, както и на Понте Прета.

„ПФК Лудогорец приветства Винисиус Ногейра с „добре дошъл“ и му пожелава много успехи със зелената фланелка“, написаха от клуба в официалната си страница във Facebook.

