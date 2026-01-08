ЦСКА 1948 взривява пазара с футболист, минал през ПСЖ

ЦСКА 1948 е на крачка от привличането на централния нападател на френския Орлеан – Фахд Ел Кхумисти. Собственикът на клуба от Бистрица Цветомир Найденов анонсира сделката с публикация в социалната мрежа Facebook.

32-годишният Ел Кхумисти се намира в отлична форма – в 39 мача през сезона е реализирал 25 гола. Нападателят е защитавал цветовете на по-скромни отбори, а в кариерата си е минал и през дубъла на Пари Сен Жермен, където е отбелязал 12 попадения в 19 срещи.

Нападатели

В момента ЦСКА 1948 разполага в офанзивен план с Мамаду Диало – лидер при голмайсторите в Първа лига, както и с национала Атанас Илиев.

Междувременно пред завръщане в Бистрица е и Педриньо. Бразилецът, който направи силно впечатление с екипа на ЦСКА 1948, бе продаден в Турция, но със сигурност напуска настоящия си клуб Коняспор.

