Футболна националка стана мъж. Ожени се (СНИМКИ)

И в официалните документи

Бившата футболистка от националния отбор на Япония Маруми Ямазаки официално е променила пола си. 

Това обяви бившата полузащитничка навръх новата година

А другата голяма новина е, че вече като мъж е сключил брак с жена

Промяна на пола

Ямазаки се отказа от активната си кариера през 2023 г., когато беше на 33 години. Тя носи фланелките на Елфен Саяма, Алибекс Нийгата, Нагано, ДЖЕФ Юнайтед. За националния тим на Япония има 4 мача. 

След края на професионалната си кариера, Ямазаки официално става мъж. В Япония има такава възможност за транс хората, но те задължително трябва да минат през оперативна намеса и да не са встъпвали в брак. 

Първият случай на призната промяна в пола е от 2024 г.

Признанието

"Този път събрах кураж да информирам всички ви.

Смених пола си в семейния регистър, станах мъж и се ожених за наистина прекрасна жена!

Всъщност причината номер едно да се пенсионирам като футболист беше да изпълня тази мечта.

Сигурен съм, че все още ще има смесени реакции и мнения, но се надявам, че мога да разширя нечия перспектива, да бъда пътеводител за някого или да му дам кураж и надежда!", пише Ямазаки.

