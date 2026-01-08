Игор Тиаго вече е по-добър от Фирмино и Мартинели!

От Втора лига на България до голов рекорд в английската Висша лига. Бившият голмайстор на Лудогорец Игор Тиаго прави шеметен сезон с екипа на Брентфорд.

Снимка: Reuters

При 3:0 срещу Съндърланд в сряда Тиаго заби поредните си два гола. В досегашните 21 мача през сезона попаденията му са вече 16 - повече от всеки друг бразилец във Висшата лига в рамките на една кампания. А до края на шампионата остават цели 17 мача.

Досега на върха в тази класация бяха Роберто Фирмино, Габриел Мартинели и Матеуш Куня. Пред Тиаго за голмайсторския приз пък е единствено суперзвездата на Манчестър Сити Арлинг Холанд с 20 гола.

От Втора лига в България

Медиите на Острова припомнят, че Тиаго е играл във Втора лига на България - за дублиращия отбор на Лудогорец.

Снимка: Reuters

Шампионите привлякоха тарана от Крузейро за малко повече от милион евро и го продадоха на Брюж за 11 милиона евро. Белгийците пък го трансферираха в Брентфорд за 35 милиона евро.

Английският тим, който се очакваше да се бори за оцеляване, всъщност е пети с 33 точки - само на една зад Ливърпул. А Игор Тиаго е отбелязал 16 от 35-те попадения дотук.

Бразилците с най-много голове за един сезон във Висшата лига

Игор Тиаго (Брентфорд) 16

Роберто Фирмино (Ливърпул) 15

Габриел Мартинели (Арсенал) 15

Матеуш Куня (Уулвърхемптън) 15

