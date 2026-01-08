bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Гледал го по телевизията като дете, а днес го победи: магията срещу Григор

Очаквахте ли го?

Гледал го по телевизията като дете, а днес го победи: магията срещу Григор
БГНЕС

Рафаел Колиньон изпрати силно послание към световния тенис елит, след като изживя един от онези дни, които променят кариери.

Белгиецът си осигури място на 1/4-финалите в Бризбейн, подчинявайки двукратния шампион на турнира Григор Димитров мач, който едва ли ще забрави скоро.

Квалификантът излезе на корта без страх, с вдъхновение и смелост, и изигра двубой, който надхвърли дори собствените му представи за възможното. Той се раздаде във всяка точка и напълно заслужи най-голямата победа в кариерата си.

Снимка: БГНЕС

След последния удар емоцията преля и Колиньон не скри вълнението си, признавайки, че никога досега не е усещал подобна сила в играта си.

Пловдив ще гори, но Григор няма да е там

Това вероятно е най-силният мач в кариерата ми. Изключително съм щастлив от начина, по който играх от първата до последната точка. Днес сервисът ми беше оръжието, което ме спаси в най-трудните моменти и ми донесе толкова много увереност.

Снимка: БГНЕС

Да се изправя срещу Григор Димитров беше огромна чест той е мой идол. Гледал съм го по телевизията, когато бях дете, а днес имах привилегията да споделя корта с него. Това е момент, за който съм безкрайно благодарен.“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Няма да е този път: Квалификант победи Григор Димитров

Тагове:

дете белгия григор димитров идол бризбейн квалификант Рафаел Колиньон

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Първи зимен удар - Винисиус подписа с Лудогорец

Първи зимен удар - Винисиус подписа с Лудогорец
ЦСКА 1948 взривява пазара с футболист, минал през ПСЖ

ЦСКА 1948 взривява пазара с футболист, минал през ПСЖ
Кристиано Роналдо влезе в тренда с анцуг

Кристиано Роналдо влезе в тренда с анцуг "Мадуро"

Футболна националка стана мъж. Ожени се (СНИМКИ)

Футболна националка стана мъж. Ожени се (СНИМКИ)
Новак Джокович осъществи мечтата на сина си. И Ямал е замесен! (ВИДЕО)

Новак Джокович осъществи мечтата на сина си. И Ямал е замесен! (ВИДЕО)

Последни новини

Първи зимен удар - Винисиус подписа с Лудогорец

Първи зимен удар - Винисиус подписа с Лудогорец
ЦСКА 1948 взривява пазара с футболист, минал през ПСЖ

ЦСКА 1948 взривява пазара с футболист, минал през ПСЖ
Антъни Джошуа се сбогува за последно с приятелите си

Антъни Джошуа се сбогува за последно с приятелите си
Футболна националка стана мъж. Ожени се (СНИМКИ)

Футболна националка стана мъж. Ожени се (СНИМКИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV