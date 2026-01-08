Гледал го по телевизията като дете, а днес го победи: магията срещу Григор

Рафаел Колиньон изпрати силно послание към световния тенис елит, след като изживя един от онези дни, които променят кариери.

Белгиецът си осигури място на 1/4-финалите в Бризбейн, подчинявайки двукратния шампион на турнира Григор Димитров – мач, който едва ли ще забрави скоро.

Квалификантът излезе на корта без страх, с вдъхновение и смелост, и изигра двубой, който надхвърли дори собствените му представи за възможното. Той се раздаде във всяка точка и напълно заслужи най-голямата победа в кариерата си.

Снимка: БГНЕС

След последния удар емоцията преля и Колиньон не скри вълнението си, признавайки, че никога досега не е усещал подобна сила в играта си.

„Това вероятно е най-силният мач в кариерата ми. Изключително съм щастлив от начина, по който играх – от първата до последната точка. Днес сервисът ми беше оръжието, което ме спаси в най-трудните моменти и ми донесе толкова много увереност.

Снимка: БГНЕС

Да се изправя срещу Григор Димитров беше огромна чест – той е мой идол. Гледал съм го по телевизията, когато бях дете, а днес имах привилегията да споделя корта с него. Това е момент, за който съм безкрайно благодарен.“

