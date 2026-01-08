bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кристиано Роналдо влезе в тренда с анцуг "Мадуро"

Каква е истината за видеото на португалеца?

Без съмнение залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро от страна на американските власти е новина номер 1 от началото на 2026 г.! 

И без съмнение облеклото на венецуелеца е широко обсъждано. 

Неговият анцуг на популярна марка за спортно облекло се превърна в емблема, а в социалните мрежи се появи видео, на което се вижда, че го носи дори... Кристиано Роналдо

Истината

Смята се, че изборът на дрехи от страна на Роналдо всъщност няма общо с ареста на Мадуро

Не е ясно кога и по какъв повод е записан клипът, на който се вижда как португалската звезда преминава покрай заседателна зала в офис и помахва на хората там. 

Той вероятно е от 2025 г., а арестът на венецуелския президент се случи на 3 януари 2026 г. 

Бум в продажбите 

Самият комплект, в който е облечен Мадуро на първите снимки след ареста си, струва около 200 евро

Снимка: БГНЕС

След появата на кадъра, на който венецуелският политик е с превръзка на очите и слушалки на ушите, търсенето на този продукт се увеличи значително

Бройките в сайта на производителя бързо се разпродават. 

Един от най-печелившите отбори от този развой на събитията е... Майорка. Испанският футболен тим реши да използва точно този анцуг за свой официален месеци преди ареста на Мадуро. 

Кристиано Роналдо и фирмата пък си сътрудничат от 2016 г., като тогава те подписаха договор за впечатляващите 162 милиона евро. Той обаче изтече в края на 2025 г. Явно двете страни ще се договорят за ново сътрудничество, тъй като португалската звезда на Ал Насър продължава да използва техни модели обувки.

Мадуро плакал за Меси

