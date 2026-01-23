20 години от нощта, която промени историята на НБА (ВИДЕО)

Спомен за един спортист, който стана легенда повече от веднъж...

Има спортисти, които през професионалния си, а дори и личния си живот, имат привилегията да стават легенди повече от веднъж.

В нощта на 22 срещу 23 януари 2006 г. Коби Брайънт се превърна във вечна легенда, ако вече не беше такъв. Играчът на ЛА Лейкърс си постави за цел да бъде безсмъртен и го постигна, въпреки че три години по-късно трагичен инцидент с хеликоптерна катастрофа ни доказа, че грешим, но не разсея вярата ни в неговото безсмъртие.

81 причини...

Да се ​​говори само за една причина да се помни онази вечер в "Стейпълс Сентър", е недостатъчно.

Да се ​​говори за 81 причини е по-точно! Защото 81 бяха точките, които Коби отбеляза срещу Торонто Раптърс, спечелвайки му място в историята не само на НБА, нито на баскетбола, но и на спорта като цяло.

Това беше 666-ият мач на Брайънт в НБА във време, когато франчайзът на Лос Анджелис беше в разгара на възстановяването, а Брайънт беше център на внимание, както положително, така и отрицателно. Коби и Лейкърс идваха след загуба в Хюстън, а само три дни по-рано той беше отбелязал 62 точки срещу Маверикс.

Зонова защита

Мачът изненадващо започна с използване на зонова защита 1-2-2 от страна на Раптърс, доста необичаен ход в НБА, който позволи на Брайънт повече свобода и предотврати влиянието на съотборниците му върху стила му.

Планът започна успешно за отбора на Сам Мичъл, Коби стреляше добре, но съотборниците му очевидно отсъстваха. Торонто водеше със 7 точки в края на първата четвърт и с 14 на полувремето. Коби, от своя страна, отбеляза 14 точки през първата четвърт и 12 през втората. Това беше нищо в сравнение с това, което предстоеше...

Фил Джаксън даде на Брайънт свободата, на която той вече се радваше, и пое контрола над нападението, оставяйки останалите си съотборници в прахта. Той играеше почти сам в нападение, вкарвайки всякакви кошове: невероятни тройки, агресивни пробиви към коша, открити стрелби от средна дистанция, фаулове... Не беше идеалният план за игра, но беше ефективен. И той допринасяше и в защита, нещо нечувано в съвременния баскетбол.

28 точки от 31

Третата четвърт завърши с 42:22 за "езерняците" с 27 точки за №8. Той вече имаше 53, оставаха му 28.

От 31-те точки, които Лейкърс отбелязаха през четвъртата четвърт, 28 бяха от Брайънт, а останалите три от Ламар Одъм.

Четири секунди преди края, Джаксън извади Коби, за да получи заслужените овации, докато „Стейпълс Сентър“ избухна като римски колизеум. Неговите 81 точки бяха най-запомнящото се индивидуално представяне след 100-те на Уилт Чембърлейн.

Стреля 28 от 46 от игра, 7 от 13 от тройки и 18 от 20 от фаула

Той отбеляза 66,4% от 122-те точки на отбора си, беше извън игрището шест минути, стреля 28 от 46 от игра, 7 от 13 от тройки и 18 от 20 от линията за свободни удари.

Датата 22 януари 2006 г., и числото 81 завинаги ще бъдат свързани с легендарния Коби Брайънт. Нощта, в която неговото наследство се прероди. Нощта, в която той промени историята на НБА.

Снимки: ESPN; basketballsphere.com

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK