Баскетбол

200 000 долара за загуба? Скандал със звезда на Апоел Тел Авив!

Разследва се мащабна схема за измами

Голямата звезда на Апоел Тел Авив Антонио Блейкни се оказа в центъра на голям баскетболен скандал. Бившият гард на Чикаго Булс е сред 20 души, обвинени в мащабна схема за уреждане на мачове в NCAA и Китайската баскетболна асоциация между 2022 и 2025 г.

Според обвинението, Блейкни е получил 200 000 долара за симулативна игра в Китай и е убедил и свои съотборници да участват в схемата. Други двама обвиняеми – Марвс Феърли и Шейн Хенън – са го вербували, докато той играел за Jiangsu Dragons. След успехите си в Китай тримата насочили вниманието си към NCAA, като играчи, които да манипулират резултати и да осигурят печалби за залагащите.

Манипулации в Китай

Един от разкритите случаи включва мач, в който Jiangsu Dragons, абсолютен фаворит и очакване да спечели с разлика от мача +11.5 точки, загубил с 31 точки... Блейкни отбелязал 11 точки, много под средния си резултат от над 32 точки на мач.

„Най-лошата година в живота ми“ – спомен за Маргарита Щъркелова

Сега звездата на Апоел играе в Евролигата, където продължава да впечатлява с 13.8 точки и 2.4 борби средно на мач през сезона 2025/26, но обвиненията хвърлят сериозна сянка върху кариерата му.

На 20 януари тимът от от Тел Авив се завръща в София за мача срещу Анадолу Ефес от най-силния турнир на континента. Израелският отбор ще посрещне Анадолу Ефес в двубой от 23-ия кръг на Евролигата.

Пини Гершон извика внук на носителка на купа
 
Тагове:

пари скандал китай нба чикаго евролига апоел тел авив ncaa Антонио Блейкни симулативна игра

