Везенков бе неудържим и за Макаби Тел Авив

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, отново показа класа в Евролигата. Националът изведе Олимпиакос до успех със 100:93 срещу Макаби Тел Авив у дома в мач от 23-ия кръг.

Родното тежко крило беше над всички с 28 точки, 6 борби и 1 асистенция, при коефициент на полезно действие от 32. Саша записа пети пореден двубой с поне 24 точки в турнира.

С 13 точки и 9 борби допринесе Никола Милутинов, който напусна игра с аркада минута преди края. За гостите от Израел 21 точки реализира Роман Соркин.

Лекция на Везенков

След равностойна първа четвърт с няколко смени на водачеството в резултата, която приключи при 27:24 за Олимпиакос, във втората част шампионите на Гърция бяха пълновластни господари на терена и се наложиха с 31:10, за да поведат с 58:34 след 20 минути игра.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Макаби отговори със серия от 16:2 точки в средата на третата четвърт и така създаде някаква интрига за последната част от двубоя.

До обрат обаче така и не се стигна, а разликата от 7 точки в края се дължеше най-вече на серия от 8-0 в полза на израелския тим в заключителните 18 секунди на мача.

Така Олимпиакос влезе в Топ 4 на Евролигата, докато Макаби е 14-и.

