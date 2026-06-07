Баскетбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 33 години по-късно майка му още не може да прости: „Тя уби Дражен!" На 7 май 1993 г. светът загуби гений Снимка: mondo.rs

На 7 юни спортният свят отново си спомня за трагичната смърт на Дражен Петрович – легендата, „Моцарт на баскетбола“, невероятно добър... Той загива едва на 28 години в тежка автомобилна катастрофа край Инголщат, Германия, в момент, когато кариерата му в НБА е във възход.

Дражен пътува в автомобил, управляван от тогавашната му приятелка Клара Саланци. Баскетболистът спял на предната седалка, когато колата се блъснала челно в камион на мокър път. Той загива на място, докато Клара се разминава с леки наранявания, а третата пътничка – Хилал Едебал, изпада в кома, но оцелява след тежки травми.

Години по-късно братът му Ацо Петрович поставя под съмнение действията на Клара. Според него пътната обстановка е позволявала реакция, а експертизите сочат, че автомобилът се е движел с много висока скорост и практически тя не е направила опит да избегне удара.

Снимка: mondo.rs

Подобна е и позицията на разследващите. Полицейският служител, работил по случая, твърди, че Клара е шофирала с над 160 км/ч и не е успяла да реагира навреме.

Най-тежко обаче остава обвинението на майката на Дражен – Бисерка Петрович. И до днес тя не крие болката си и определя Клара като човек, който е съсипал живота на семейството ѝ.

Снимка: mondo.rs

„Тя е чудовище. Дори не поддържа връзка с Хилал, не я е посещавала дори когато беше в болницата, въпреки че са приятелки от много години и са играли баскетбол заедно в детството си. Хилал е учила в Америка и когато се е върнала, е получила покана от Клара да вземе Дражен от летището във Франкфурт...“, каза Бисерка в едно от интервютата.

След инцидента Клара Саланци, оцеляла от касапницата само с един белег, продължава живота си в Германия и по-късно се омъжва за бившия германски футболист Овиръл Бирхоф.

Дражен започва кариерата си в Шибеник, след което игра за Цибона, Реал Мадрид, Портланд в НБА и за съжаление последният му клуб е Ню Джърси.