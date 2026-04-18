Почина най-великият играч, който никога не е стъпвал в НБА

Тъжна новина дойде от Бразилия. На 69-годишна възраст, след 15-годишна битка с тежко заболяване (тумор на мозъка), ни напусна една от най-големите легенди на световния баскетбол – Оскар Шмит.

Наричан „Светата ръка“, той е най-добрият реализатор на световните първенства и Олимпийските игри. Отказа да отиде в НБА, защото не искаше да пропусне възможността да играе за страната си Бразилия, а със „Селесао“ беше три пъти шампион на Южна Америка.

Има и бронзов медал от Панамериканските игри, както и златен медал от 1987 г., когато на практика сам победи американците на финала. От световно има бронз в Манила през 1978 г.

На световните първенства е избран три пъти и е в идеалната петица, а е и най-добрият реализатор на Мондиали със средно 25 точки на мач. На планетарната надпревара през 1990 г. реализира по 35 точки на мач, а в Сеул през 1988 г., е средно с по 42 точки!

В емблематичния драфт на НБА през 1984 г., когато бяха избрани Майкъл Джордан, Хакийм Олайджуон и Джон Стоктън, Шмит беше избран като 131-ви избор в шестия кръг, но отказа.

„Имах няколко възможности да отида в НБА, но правилата тогава бяха грешни. Ако бях отишъл, нямаше да мога да играя за Бразилия. Това правило беше променено едва през 1992 г. Не съжалявам за нищо, напълно съм убеден, че можех да играя добре там и да бъда един от най-добрите“, ще каже по-късно Оскар Шмит.

През 2013 г. заслужено бе приет в Залата на славата на баскетбола – признание за една изключителна спортна съдба.

Бразилската баскетболна конфедерация го приветства като „вечен символ“ в съобщение от късно снощи и изрази благодарност за всичко, което той представлява „на и извън игрището“.

Синът му Фелипе разказа, че след тренировка баща му оставал в залата, за да стреля отново и отново, усъвършенствайки мерника си. „ Той беше най-отдаденият човек, когото съм виждал “, заяви той наскоро.

Легендата Коби Брайънт също го е почитал няколко пъти, тъй като е израснал, гледайки го на живо: Оскар е бил съперник на баща му, който също е играл в Италия.

Светът загуби велик играч. Баскетболът загуби символ. А феновете – човек, който показа как се играе със сърце.

ФАКТФАЙЛ

* В Европа той игра с Казерта на финала на Евролигата срещу Реал Мадрид през 1989 г., а Дражен Петрович беше от другата страна на паркета в този мач. Реал спечели със 117:113, като докато Дражен отбеляза 62 точки, Оскар - 44.

* Той е един от тримата баскетболисти с пет олимпийски игри и е отбелязал 1093 точки на ОИ. Общо е отбелязал 49 737 и е постигнал средно 30,7 точки по време на кариерата си. Играл е седем поредни сезона в Италия, без да пропусне мач.

* бразилецът е участвал в пет издания на Олимпийските игри, между Москва през 1980 г. и Атланта през 1996 г.

* В Бразилия той игра за най-големите отбори в страната, включително Фламенго, като окача кецовете през 2003 г. на 45-годишна възраст.