350 полицаи и водно оръдие пазят Апоел - Партизан в София (ВИДЕО)

2200 “гробари“ пристигнаха за дербито от баскетболната Евролига

Баскетболна еуфория и сериозни мерки за сигурност в София за поредния домакински мач на лидера в Евролигата Апоел Тел Авив! Причината: гостуването на сръбския гранд Партизан, воден от легендата Желко Обрадович.

Над 350 полицаи и водно оръдие ще пазят двубоя от седмия кръг на Евролигата.

Около 2200 фенове на "гробарите" пристигнаха в столицата за срещата.

Сръбският гранд ще получи подкрепа и от между 500 и 1000 организирани привърженици на ЦСКА заради близките отношения между двете агитки. Така в Партизан ще се чувстват като домакини в мача, започващ в 20:00 ч.

Очакван ад: Защо феновете на ЦСКА ще викат за Партизан в София?

Общото минало

Клубът от Белград е основан през 1945 г. като отбор на военните в Югославия. Дори стадионът му в един от най-красивите дялове на сръбската столица доскоро официално носеше името "Югославска народна армия".

През годините феновете на ЦСКА и Партизан очаквано се сближават най-вече заради футбола.

ЦСКА гостува често в Белград, "Гробарите", както сами се наричат най-върлите фенове на Партизан, идват в София.

