Очакван ад: Защо феновете на ЦСКА ще викат за Партизан в София?

Странно нещо са отношенията между агитките. Често най-върлите фенове заявяват, че са "Сами срещу всички", но пък от време на време се появяват... приятели.

Това е причината днес, 29 октомври, ултрасите на ЦСКА да бързат към София след мача на футболния тим от 1/16-финалите на турнира за Купата на България.

Те ще се завърнат в столицата с намерение да заемат местата в столичната зала "8888" и да подкрепят чужд отбор. Но не който и да е, а този на побратимата им агитка - Партизан от Белград.

В 20:00 ч. трябва да започне баскетболния сблъсък от седмия кръг на Евролигата между лидера в класирането Апоел Тел Авив и сръбския гранд. Израелците домакинстват у нас заради военния конфликт в страната, като мачът срещу Партизан е един от най-чаканите.

"Червени" и "черно-бели"

Тъй като Партизан ще пристигне у нас без шумната си и атрактивна агитка, отборът ще разчита изцяло на феновете на ЦСКА, които пък заявиха готовност за подкрепа.

"В сряда от 20:00 ч. в "Арена София" ще се проведе дербито от 7-ия кръг на Евролигата по баскетбол между отборите на "Апоел Тел Авив" и "Партизан". Веднага след мача за Купата в Севлиево Северната трибуна ще подкрепи и своите братя от Белград", пишат от Сектор "Г".

В сръбските медии пък са категорични, че двете агитки имат толкова близки отношения, че очакванията са в София баскетболистите на Партизан, предвождани от легендарния треньор Желко Обрадович, ще се чувстват като домакини.

На мачовете няма да има организирани агитки от Сърбия като част от мерките за сигурност. Всъщност, в Белград дербитата Цървена звезда - Партизан, също се играят само пред една агитка.

Общо минало

Какво свързва двата отбора? Не е ли логично ЦСКА да е по-близък до Цървена звезда, предвид цветовете - червено и бяло?

Всъщност не!

Както ЦСКА, така и Партизан е свързан с... армията.

Клубът от Белград е основан през 1945 г. като отбор на военните в Югославия. Дори стадионът му в един от най-красивите дялове на сръбската столица доскоро официално носеше името "Югославска народна армия".

През годините феновете на двата тима очаквано се сближават най-вече заради футбола.

ЦСКА гостува често в Белград, "Гробарите", както сами се наричат най-върлите фенове на Партизан, идват в София.

През 2023 г. те бяха в "червената" агитка на дербито с Левски, а българите върнаха визитата за мача с Цървена звезда през септември 2025 г.

Пред 2017 г. представители на двете агитки бяха заедно на "Сан Сиро", където стискаха палци за Милан.

Подкрепа от трибуните

Приятелството между двете агитки личи и в транспарантите, издигани през годините.

През 2019 г. феновете на ЦСКА се простиха с убития водач на една от групите в партизанската агитка Любомир Маркович Киче. Лидерът на "Алкатраз", който стана жертва на показно убийство в Белград.

На дербито с Левски през 2023 г. пък имаше транспарант "Слобода за Давида", като става дума за водачът най "Шадоус" от агитката на Партизан, който получи ефективна присъда от 2 години за нападение срещу полицаи по време на мач.

