НА ЖИВО: България - Украйна, "лъвиците" излизат за пореден успех

Трета четвърт

Преднината на "лъвиците" стигна почти 20 точки, след което си размениха по тройка с украинките - Мириам Уро-Нили реализира, а Карина Константинова отговори подобаващо.

Тройка на Радостина Димитрова все пак покачи разликата до 20 точки. На полувремето таблото в Колодрума показваше 48:32 след 4 поредни точки за гостите.

Втора четвърт

Отлично начало за "лъвиците", които водят с 12 точки след края на откриващия период - 22:10. До момента над всички за тима ни е капитанът Борислава Христова с 10 точки. 5 има Гергана Иванова, с по 3 са Илияна Георгиева и Карина Константинова, а 1 записа натурализирана американка Кайла Хилсман, която беше избрана пред сънародничката си Стефани Костович. Последната направи дебют с "дабъл-дабъл" срещу Азербайджан в сряда.

Първа четвърт

Снимка: fiba.basketball

Съставите

България: Кайла Хилсман, Борислава Христова, Радостина Димитрова, Гергана Иванова, Карина Константинова

Украйна: Кристина Филевич, Олха Алексейчук, Мириам Уро-Нили, Тетяна Юркевичус, Алина Ягупова

Химнът преди битката

ПРЕВЮ

Женският национален отбор на България по баскетбол се изправя срещу Украйна в мач от първия етап на квалификациите за ЕвроБаскет 2027.

Срещата е от 19:00 ч. и може да я гледате пряко тук, както и в нашата онлайн платформа VOYO.BG.

До края на предварителните квалификации остават два мача – българките са домакини на Украйна в днес и гостуват на Черна гора във вторник. За да се класират напред, „лъвиците“ на Таня Гатева се нуждаят от само една победа.

Пътят до ЕвроБаскет 2027

В шампионата на Стария континент догодина ще участват 16 отбора. Четири от тях се класират автоматично като домакини на турнира – Белгия, Финландия, Литва и Швеция. Останалите 12 ще преминат през квалификациите.

„Чувстваме се добре, готови сме и вярваме, че ще победим. Всяка победа е ключова за нас. Гледаме мач за мач и искаме да печелим всеки от тях. Има и повече вълнение – в нова зала сме и ще играем пред наша публика. Надяваме се залата да е пълна“, каза националката Валерия Алексиева пред екипа на bTV в Пловдив.

Тя отправи и покана към феновете: „Елате! Гледайте ни! Стараем се много и го правим за България. Отдавна сме заедно и знаем, че можем да го постигнем. Просто ни трябва този шести човек на терена.“

На 11 март Алексиева и съотборничките ѝ разгромиха Азербайджан със 120:40 и записаха четвърта поредна победа. С успеха националният ни тим запази перфектния си баланс и е убедителен лидер в група 5.