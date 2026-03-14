Скачаме на Соломоновите острови без Десподов и Чочев

Илия Груев слага капитанската лента

Ръководството на ПАОК е приело със задоволство решението на селекционера на българския национален отбор по футбол Александър Димитров да не вика крилото Кирил Десподов за турнето в Индонезия, което започва на 23-и този месец, пише newsit.gr, цитиран от БТА.

Петкратният футболист номер 1 точно се завърна след две поредни контузии, които го извадиха за дълъг период от игра. Той се появи при гостуването на Олимпиакос миналата седмица в дербито на гръцкото първенство, но наставникът на „черно-белите“ Разван Луческу му даде едва 10-ина минути, за да не форсира формата му.

Решението да не пътува за Индонезия с тима на България за второто издание на турнира „ФИФА Серии“ се приветства от Луческу, тъй като така българското крило ще има повече време за почивка, възстановяване, плавно навлизане във форма и превенция срещу нова травма. А ПАОК се нуждае от бързината му и точните центрирания и изпълнение на статични положения в плейофите за титлата.

Голмайсторът на Лудогорец Ивайло Чочев е другият важен футболист на „лъвовете“, който няма да пътува за Далечния Изток. Като част от подготовката за Лигата на нациите през есента се смятат мачовете срещу Соломоновите острови на 27 март и срещу победителя от срещата на Индонезия и Сейнт Китс и Невис на 30 март.

29-годишният Десподов има 60 мача и 15 гола за националния отбор на България и титулярен капитан. В негово отсъствие лентата е на ръката на халфа на английския Лийдс Юнайтед Илия Груев-младши.

