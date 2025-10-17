bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Александър Везенков поведе Олимпиакос към голям обрат

Българският баскетболист вкара последните 5 точки за 95:94 над Макаби Тел Авив

Александър Везенков поведе Олимпиакос към голям обрат в Евролигата - 95:94 над Макаби Тел Авив в Белград. Мачът е най-драматичният от началото на сезона - три минути и половина преди сирената израелският гранд водеше с 12 точки.

Олимпиакос обаче не се отказа и записа серия от 9 поредни точки. 42 секунди преди края резултатът бе 94:90 в полза на Макаби, а задаващата се драма се усещаше във въздуха. 

Везенков беше фаулиран при стрелба за три точки, след което безмилостно вкара трите си наказателни удара. Секунди по-късно Макаби за пореден път сбърка при стрелбата си, българинът взе борбата, а след това и завърши атаката с две точки - 95:94 с оставащи 18 секунди.

Дабъл-дабъл

Везенков завърши с 23 точки и "дабъл-дабъл", след като прибави и 10 борби. Със същата резултатност приключи и сръбският му съотборник Никола Милутинов, а най-точен в мача бе Джеф Маутин от Макаби с 24.

С победата Олимпиакос има вече три успеха и две загуби. Активът му отрежда седмото място в Евролигата.

