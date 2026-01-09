Снежана Иванова: Младите спортисти заслужават подкрепа и признание (ВИДЕО)

Младите български спортисти да получат признание и обществена подкрепа, които да ги мотивират за още успехи. Това е целта на анкетата на viasport според организатора ѝ - Снежана Иванова.

"През 2011 г. проведохме първата класация. Тогава с моите колеги, с които създадохме сайта за детско-юношески спорт, решихме, че е време и на младите спортисти да се отдели подобаващо внимание, каквото получават големите. И точно заради това направихме тази класация по подобие на Спортист на годината. До 19 години е при нас класацията, просто за да може да популиризираме техните успехи, да им дадем трибуна за изява, да ги признаем и да ги оценим.", коментира тя пред bTV.

"Преценихме, че това събитие си заслужава да влагаме усилия, енергия и да мотивираме все повече хора да обръщат внимание на младите спортисти, защото всички знаем, че в младостта е бъдещето и човек, когато започне да им обръща по-голямо внимание, още в ранна възраст, когато имат нужда от това, вече съответно ще имат и подкрепата", продължи Снежана.

"Посланието е ясно - младите са бъдещето и трябва отрано да бъдат подкрепени, за да могат да имат спокойствието да тренират, да учат, да се развиват, защото всички разчитаме на тях за в бъдеще. Искаме да покажем, че тези млади хора заслужават признанието на обществото ни"

"Не мога да не отбележа, че тази година с доста сериозен акцент се включиха всички управляващи звена, не само в спорта. Ще имаме на церемонията и от Министерството на спорта, и от Асоциацията на българските спортни федерации, от Олимпийския комитет, от кметството на София ще имаме представители, които ще се включат в награждаването. И точно това е нашата цел - да ангажираме колкото се може повече институции в тази кауза"

Освен награди за най-добър спортист (топ 10), треньор и отбор, на церемонията ще бъдат раздадени и специални отличия. Сред тях е "Воля за победа".

"Награждаваме деца с увреждания или преминали през тежки ситуации в живота си, които не са ги отказали от това да спортуват. Именно тази награда, която се нарича "Воля за победа", е нещото, което много мотивира абсолютно всички. Защото там виждаме деца, които са преборили тежки заболявания, виждаме деца, които са преминали през изпитанията на живота, загубили са родител или нещо друго неприятно им се е случило в семейството и въпреки това те са преодолели тези неприятности и продължават да спортуват и да печелят медали, което наистина е много ценно, когато видиш такива примери още от детска възраст"

"Винаги гледам оптимистично на нещата. Особено след тази година, в която наистина младите постигнаха много по-сериозни резултати. Няма как да не бъда оптимист. Вижда се наистина новата вълна, новото поколение, което по различен начин вече гледа не само на спорта, но и на живота. Това наистина ме мотивира. Оптимист съм за бъдещето не само на спорта, но и на нашата нация.", завърши организаторът на анкетата.

Фаворити

Вече са ясни десетимата, които ще си разпределят местата в челото на класацията. Подреждането им ще бъде ясно утре.

Това са (по азбучен ред):

Александър Василев (тенис)

Валентина Георгиева (спортна гимнастика)

Виктория Нинова (волейбол)

Димана Иванова (волейбол)

Иван Иванов (тенис)

Калина Венева (волейбол)

Малена Замфирова (сноуборд)

Никола Цолов (автомобилизъм)

Симеон Николов (волейбол)

Християн Касабов (лека атлетика)

Отбори:

Ансамбъл на България по художествена гимнастика за девойки

Национален отбор по волейбол, девойки под 19 г.

Национален отбор по волейбол, юноши под 19 г.

Треньори:

Атанас Петров (волейбол)

Кристина Илиева (художествена гимнастика)

Мирослав Живков (волейбол)

