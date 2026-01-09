bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Симеоне вбесил Винисиус с едно изречение

Високо напрежение между мадридските грандове

Симеоне вбесил Винисиус с едно изречение

Очаквано високо напрежение на полуфиналното дерби за Суперкупата на Испания между мадридските Реал и Атлетико. Кралският клуб стигна до мечтан сблъсък за трофея с Барселона, след като спечели с 2:1.

Звездата на Реал - Винисиус, обаче беше повече бесен, отколкото щастлив. Причината: една реплика на треньора на "дюшекчиите" Диего Симеоне.

Чоло извадил Винисиус от равновесие с "Флорентино (Перес) ще те разкара!".

Скандалът

Искрите между двамата прехвърчаха още в началните минути, когато размениха остри реплики. По-късно, при смяната си в 81', Винисиус потърси сметка на Симеоне, но хора от щаба на Реал и четвъртият съдия предотвратиха сблъсък.

Испания ври! Реал срещу Барса за трофея в Саудитска Арабия

В хода на двубоя имаше и още подвиквания между двамата, като Винисиус направи знак на Симеоне, че ще се разберат след последния съдийски сигнал.

Коментарът на Симеоне идва на фона на несигурното бъдеще на Винисиус, който се представя под очакванията на ръководството и е свързван с трансфер в английската Висша лига.

"Това, което се случва на терена, си остава там. Нямам нищо повече за казване. Не си спомням какво съм му казал. Имам лоша памет!", заяви Чоло след полуфинала.

Реал Мадрид ще играе на финал срещу Барселона за Суперкупата на Испания за 19-и път. "Белите" ще преследват 14-и трофей в историята си от надпреварата, докато каталунците ще гонят 16-и.

Финалът в неделя (11 януари) е от 20:00 ч. и ще бъде предаван пряко е ефира на bTV Action Action и онлайн на VOYO.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

атлетико скандал барселона реал реал мадрид флорентино перес саудитска арабия вини атлетико мадрид дерби реплика диего симеоне изречение винисиус суперкупа на испания Чоло винисиус жуниор

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Отиде си Латвийската кула. С нея СССР никога не загуби! Дори срещу България!

Отиде си Латвийската кула. С нея СССР никога не загуби! Дори срещу България!

"Те са бъдещето": Кога ще бъдат наградени най-добрите млади спортисти у нас?
Държавата дава 15 млн. евро за трите дни на Джиро д'Италия у нас

Държавата дава 15 млн. евро за трите дни на Джиро д'Италия у нас
Англия съди талант от Ливърпул, той снима снега в

Англия съди талант от Ливърпул, той снима снега в "Надежда"

Григор Димитров получил покана да играе за България, но отново я отказа

Григор Димитров получил покана да играе за България, но отново я отказа

Последни новини

Боримиров: Очакваме удари под кръста в битката за титлата (ВИДЕО)

Боримиров: Очакваме удари под кръста в битката за титлата (ВИДЕО)
Държавата дава 15 млн. евро за трите дни на Джиро д'Италия у нас

Държавата дава 15 млн. евро за трите дни на Джиро д'Италия у нас

"Те са бъдещето": Кога ще бъдат наградени най-добрите млади спортисти у нас?
Григор Димитров получил покана да играе за България, но отново я отказа

Григор Димитров получил покана да играе за България, но отново я отказа
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV