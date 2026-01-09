Симеоне вбесил Винисиус с едно изречение

Очаквано високо напрежение на полуфиналното дерби за Суперкупата на Испания между мадридските Реал и Атлетико. Кралският клуб стигна до мечтан сблъсък за трофея с Барселона, след като спечели с 2:1.

Звездата на Реал - Винисиус, обаче беше повече бесен, отколкото щастлив. Причината: една реплика на треньора на "дюшекчиите" Диего Симеоне.

Чоло извадил Винисиус от равновесие с "Флорентино (Перес) ще те разкара!".

Скандалът

Искрите между двамата прехвърчаха още в началните минути, когато размениха остри реплики. По-късно, при смяната си в 81', Винисиус потърси сметка на Симеоне, но хора от щаба на Реал и четвъртият съдия предотвратиха сблъсък.

В хода на двубоя имаше и още подвиквания между двамата, като Винисиус направи знак на Симеоне, че ще се разберат след последния съдийски сигнал.

Коментарът на Симеоне идва на фона на несигурното бъдеще на Винисиус, който се представя под очакванията на ръководството и е свързван с трансфер в английската Висша лига.

"Това, което се случва на терена, си остава там. Нямам нищо повече за казване. Не си спомням какво съм му казал. Имам лоша памет!", заяви Чоло след полуфинала.

Реал Мадрид ще играе на финал срещу Барселона за Суперкупата на Испания за 19-и път. "Белите" ще преследват 14-и трофей в историята си от надпреварата, докато каталунците ще гонят 16-и.

Финалът в неделя (11 януари) е от 20:00 ч. и ще бъде предаван пряко е ефира на bTV Action Action и онлайн на VOYO.

