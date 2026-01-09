Успех №14, но пред раздяла ли са Симеон Николов и Локо?

Локомотив Новосибирск на Симеон Николов постигна 14-и успех от началото на сезона в руското волейболно първенство. "Железничарите" спечелиха с 3:1 гейма (25:15, 25:23, 23:25, 25:22) като гости на Динамо-Урал Уфа.

Националът записа поредния си силен мач и заслужи най-високата оценка - 6.9, след 5 точки (1 блок и 80% ефективност в атака).

Така Локомотив заема второто място с актив от 42 точки, колкото има и лидерът Зенит. Казанци са с двубой в аванс.

Трансфер?

След мача с Уфа основна тема беше евентуалната раздяла между Локомотив и световния вицешампион, който е свързван с трансфер в италианския гранд Лубе Чивитанова, чийто екип носи по-големият му брат - Александър.

В последните дни аржентинският ветеран Лучано Де Чеко е спряган за заместник на Мони.

"Имаме разговори с Де Чеко още от миналата година. Сега чакаме ситуацията с Николов. Но имаме варианти. Мога да кажа така - ако Мони не е в отбора, ще дойде Де Чеко", коментира днес Пламен Константинов.

Българският треньор обаче имаше предвид, че може да има рокада в края на сезона.

37-годишният Де Чеко играе за полския Ченстохова. Той има периоди в Италия за Чивитанова, Модена, Перуджа и Пиаченца.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK