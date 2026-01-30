Везенков впечатли с мил жест към болно дете (ВИДЕО)

Българската баскетболна суперзвезда Александър Везенков впечатли феновете не само с изявите си на терена, но и с голямото си сърце. Лидерът на Олимпиакос направи мил жест към момиченце със здравословни проблеми.

Снощи Саша изигра поредния си силен мач с екипа на гръцкия гранд в Евролигата. Неговите 20 точки и 11 борби за победата срещу бившия му отбор Барселона обаче бледнеят пред смразяващата човещина, за която вече 24 часа говорят всички.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Голямо сърце

Веднага след сирената за край на мача, най-добрият ни баскетболист не празнува бурно успеха, а се отправя към страничната линия на терена. Там го очаква момиченце в инвалидна количка.

Везенков прегръща детето и му подарява екипа си. Преди мача, като част от инициатива на Евролигата, момиченцето - фен на Олимпиакос, получава възможността да се запознае лично с играчите.

"За мен това беше много специален момент. Срещнах се с любимите ми баскетболисти, направихме си снимки, получих прегръдки от всички.", споделя детето.

Срещу Барселона Везенков е избран за най-полезен на терена, а извън него печели още по-ценна награда – сърцата на феновете!

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

