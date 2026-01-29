Олимпиакос пречупи Барселона, Везенков с "дабъл-дабъл"

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, поведе Олимпиакос към нов важен успех в Евролигата! Гръцкият гранд победи Барселона с 87:75 като домакин в среща от 25-ия кръг.

Родното тежко крило беше над всички в двубоя с "дабъл-дабъл" от 20 точки и 11 борби, като добави и 2 откраднати топки.

Успехът е особено сладък за Везенков, защото идва срещу бившия му отбор. Именно от каталунците той премина за първи път в Пирея преди 8 години. Периодът му в Барселона не беше успшен, тъй като Саша не получи достатъчно шансове за изява.

Двубоят

Тази вечер Везенков започна ударно, отбелязвайки 9 от началните 13 точки за Олимпиакос. Гостите не успяваха да го спрат, а когато сядаше на пейката, Барселона стопяваше разликата. Тя беше намалена до 37:46 на полувремето.

След това "блаугранас" дори поведоха, но Везенков каза тежката си дума. Той реализира ключова тройка за 68:66. До края Олимпиакос не изпусна контрола и записа 16-ата си победа в турнира за сезона.

Така Везенков и компания са трети с баланс 16-8, докато Барселона заема петото място, след като допусна деветата си загуба.

В следващия кръг Олимпиакос гостува на Дубай, докато Барселона приема Фенербахче.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK