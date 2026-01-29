bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Олимпиакос пречупи Барселона, Везенков с "дабъл-дабъл"

Българинът над всички и срещу бившия си тим в Евролигата

Олимпиакос пречупи Барселона, Везенков с "дабъл-дабъл"

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, поведе Олимпиакос към нов важен успех в Евролигата! Гръцкият гранд победи Барселона с 87:75 като домакин в среща от 25-ия кръг.

Родното тежко крило беше над всички в двубоя с "дабъл-дабъл" от 20 точки и 11 борби, като добави и 2 откраднати топки.

Успехът е особено сладък за Везенков, защото идва срещу бившия му отбор. Именно от каталунците той премина за първи път в Пирея преди 8 години. Периодът му в Барселона не беше успшен, тъй като Саша не получи достатъчно шансове за изява.

Двубоят

Тази вечер Везенков започна ударно, отбелязвайки 9 от началните 13 точки за Олимпиакос. Гостите не успяваха да го спрат, а когато сядаше на пейката, Барселона стопяваше разликата. Тя беше намалена до 37:46 на полувремето.

След това "блаугранас" дори поведоха, но Везенков каза тежката си дума. Той реализира ключова тройка за 68:66. До края Олимпиакос не изпусна контрола и записа 16-ата си победа в турнира за сезона.

Така Везенков и компания са трети с баланс 16-8, докато Барселона заема петото място, след като допусна деветата си загуба.

В следващия кръг Олимпиакос гостува на Дубай, докато Барселона приема Фенербахче.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

гърция барселона олимпиакос евролига саша везенков пирея Александър Везенков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Генералният секретар на щангите: И да не иска, Ботев трябва да подпише отчета

Генералният секретар на щангите: И да не иска, Ботев трябва да подпише отчета
Полицейско куче почина при безредици между ултраси

Полицейско куче почина при безредици между ултраси
ЦСКА предупреди за измама

ЦСКА предупреди за измама
Спортен нюзрум, еп. 105: Покер Фейс: Кой блъфира, кой Хуан прибира (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 105: Покер Фейс: Кой блъфира, кой Хуан прибира (ВИДЕО)

Последни новини

След изстрадана победа: Лудогорец е на плейофи в Лига Европа!

След изстрадана победа: Лудогорец е на плейофи в Лига Европа!
Генералният секретар на щангите: И да не иска, Ботев трябва да подпише отчета

Генералният секретар на щангите: И да не иска, Ботев трябва да подпише отчета
Полицейско куче почина при безредици между ултраси

Полицейско куче почина при безредици между ултраси
ЦСКА предупреди за измама

ЦСКА предупреди за измама
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV