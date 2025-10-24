Апоел Тел Авив оглави Евролигата след нов успех в София (ВИДЕО)

Апоел Тел Авив оглави баскетболната Евролига след нов успех в София! Израелците сразиха вицешампиона Монако с 85:77 в мач от шестия кръг. Така "червените" са на върха с 5 победи, 3 от които поредни.

Тази вечер над всички беше Василие Мицич от Апоел с 22 точки, а най-резултатен за Монако стана Майк Джеймс с 20.

В седмия кръг Апоел пак ще играе в София, като приема сръбския гранд Партизан. Двубоят е насрочен за 29 октомври. Два дни по-късно израелците гостуват на гръцкия Олимпиакос, чийто екип носи най-добрият български баскетболист - Александър Везенков.

Апоел повали вицешампиона

Днес Апоел започна по-стабилно срещата, като до средата на първата част водеше с 19:8, а след 10 минути игра имаше аванс от 27:18.

Апоел Тел Авив задържа водачеството и до почивката, като поддържаше разлика от около 10 точки. Монако не успя да намали съществено пасива и в края на първото полувреме авансът на символичните домакини беше 44:34.

Снимка: euroleague.net

Гостите стартираха второто полувреме със серия от 9:0, скъсявайки дистанцията до 43:44, преди Мицич да отбележи тройка за 47:43.

Към средата на периода израелският отбор дръпна с 54:48 след кош на Дан Отуру и нова тройка на Мицич, но при оставащи две минути Никола Миротич изравни за 58:58 с точна далечна стрелба за Монако, който впоследствие поведе с 59:58.

Преди финалната четвърт гостите имаха аванс от 63:62, а при оставащи 7 минути резултатът бе равен - 69:69. Апоел обаче взе преднина от 80:75 2 минути преди края на мача след кош на Джонатан Мотли и удържа водачеството.

