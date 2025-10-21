Обрат: Евролигата оставя Апоел Тел Авив в България

Въпреки оптимизма и официалното съобщение на Апоел Тел Авив - засега не е сигурно, че израелският клуб ще напусне България и ще домакинства у дома в Евролигата. Бордът на директорите на надпреварата заседава днес по искането, но отложи решението си по казуса.

Молбата на Апоел и Макаби, който пък временно се премести в Белград заради военните действия в региона, ще бъде разгледана на 1 декември. На този етап изобщо не е сигурно, че ще се стигне до положителна развръзка за двата отбора от Тел Авив.

Задължително условие е през следващите седмици да не се стигне до ново напрежение в ивицата Газа. Ще е необходимо и съгласие на останалите тимове да пътуват до Израел.

Редовни полети

Допълнително изискване е полетите до и от страната да се изпълняват безпрепятствено.

Утре Макаби приема Реал Мадрид в белградската зала "Александър Николич", а Апоел посреща Монако в "Арена София".

По-рано във вторник от Апоел съобщиха, че престоят в България приключва на 1 декември. "Приветстваме важното решение мачовете от Евролигата да се върнат в Израел. Огромно благодаря на ръководството на Евролигата, участващите отбори и всички, които са допринесли за осъществяването на този важна стъпка към връщане на нормалността."

Поне още 4 мача

"Наистина е трогателно да знаем, че нашите фенове ще могат да се насладят на баскетбол от Евролигата отблизо, точно там, където му е мястото", се казва в официалното изявление на собственика на Апоел Тел Авив Офер Янай.

До 1 декември Апоел Тел Авив ще има четири домакинства у нас. Освен споменатия двубой с Монако, предстоят мачове с Партизан (29 октомври), Баскония (11 ноември) и Реал Мадрид (25 ноември).