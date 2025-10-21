bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Обрат: Евролигата оставя Апоел Тел Авив в България

Въпросът ще бъде обсъден на 1 декември

Обрат: Евролигата оставя Апоел Тел Авив в България

Въпреки оптимизма и официалното съобщение на Апоел Тел Авив - засега не е сигурно, че израелският клуб ще напусне България и ще домакинства у дома в Евролигата. Бордът на директорите на надпреварата заседава днес по искането, но отложи решението си по казуса.

Молбата на Апоел и Макаби, който пък временно се премести в Белград заради военните действия в региона, ще бъде разгледана на 1 декември. На този етап изобщо не е сигурно, че ще се стигне до положителна развръзка за двата отбора от Тел Авив.

Задължително условие е през следващите седмици да не се стигне до ново напрежение в ивицата Газа. Ще е необходимо и съгласие на останалите тимове да пътуват до Израел.

Редовни полети

Допълнително изискване е полетите до и от страната да се изпълняват безпрепятствено.

Утре Макаби приема Реал Мадрид в белградската зала "Александър Николич", а Апоел посреща Монако в "Арена София".

Апоел Тел Авив напуска България

По-рано във вторник от Апоел съобщиха, че престоят в България приключва на 1 декември. "Приветстваме важното решение мачовете от Евролигата да се върнат в Израел. Огромно благодаря на ръководството на Евролигата, участващите отбори и всички, които са допринесли за осъществяването на този важна стъпка към връщане на нормалността."

Поне още 4 мача

"Наистина е трогателно да знаем, че нашите фенове ще могат да се насладят на баскетбол от Евролигата отблизо, точно там, където му е мястото", се казва в официалното изявление на собственика на Апоел Тел Авив Офер Янай.

До 1 декември Апоел Тел Авив ще има четири домакинства у нас. Освен споменатия двубой с Монако, предстоят мачове с Партизан (29 октомври), Баскония (11 ноември) и Реал Мадрид (25 ноември).

Тагове:

България София евролига ботевград апоел тел авив

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Апоел Тел Авив напуска България

Апоел Тел Авив напуска България
Превантивно: Арестуваха и екстрадираха 180 привърженици на Наполи

Превантивно: Арестуваха и екстрадираха 180 привърженици на Наполи
Роден в бежански лагер решава съдбата на Лудогорец

Роден в бежански лагер решава съдбата на Лудогорец
Ще стане ли Левски шампион? Вижте прогнозата на суперкомпютъра

Ще стане ли Левски шампион? Вижте прогнозата на суперкомпютъра
Симеоне и Атлетико на пътя на Арсенал към победа №100

Симеоне и Атлетико на пътя на Арсенал към победа №100

Последни новини

Михаел Шумахер - арогантен пилот и чудесен баща

Михаел Шумахер - арогантен пилот и чудесен баща
Превантивно: Арестуваха и екстрадираха 180 привърженици на Наполи

Превантивно: Арестуваха и екстрадираха 180 привърженици на Наполи
Апоел Тел Авив напуска България

Апоел Тел Авив напуска България
БФС обясни какво се случи на срещата за Вуцов

БФС обясни какво се случи на срещата за Вуцов
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV