Макаби изненада Апоел в София

Макаби Тел Авив поднесе изненадата в третия кръг от баскеболната Евролига. "Жълтите" сразиха градския си съперник Апоел със 103:90 в София. Дербито е историческо - първото между двата врага извън Израел.

Така Макаби нанесе на Апоел първа загуба за сезона в турнира. Селекцията на Одед Каташ се реваншира на феновете си за двете поражения до момента.

През настоящата кампания Апоел домакинства в София и Ботевград, а Макаби - в Сърбия, заради напрежението в Близкия Изток.

Преди срещата с минута мълчание бе почетена втората годишнина от нападението на "Хамас" срещу Израел.

Дербито

Баскетболистите на Макаби водеха през по-голяма част от първата четвърт, включително на два пъти с по 7 точки, но с тройка на Илайджа Брайънт Апоел стигна до аванс от 25:24 след 10 минути игра.

Последва оспорвана втора част, в която Апоел Тел Авив поведе с 5 точки при 35:30, но Макаби отвърна със серия от 7:0 и пак излезе напред за 37:35. Апоел си върна водачеството, а на почивката резултатът бе равен - 45:45.

Третата четвърт също премина при поделено надмощие, като първо Апоел взе преднина от 6 точки при 63:57, а впоследствие Макаби обърна до 69:65 и водеше със 72:70 преди заключителния период.

След равенство от 74:74 баскетболистите на Макаби отбелязаха 13 безответни точки за аванс от 87:75 пет минути преди края на мача. В оставащото време Апоел не успя да стигне до нов обрат.

Над всички в мача беше Лони Уокър от победителите с 20 точки, 2 борби и 4 асистенции, а за Апоел Илайджа Брайънт завърши с 18 точки и 3 борби.

В следващия кръг Апоел гостува на Валенсия, докато Макаби приема Барселона в Белград.

