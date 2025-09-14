Елеонора Рангелова отново получи признание от ФИБА. Българката бе избрана за комисар на финала на Евробаскет 2025 в Латвия, Полша, Кипър и Финландия.

За златото ще спорят Турция и Германия тази вечер от 21:00 часа българско време. Тя вече бе комисар на част от срещите, включително и на тези от елиминационната фаза.

Огромно признание за България

Българката има богат опит да е технически делегат на големи форуми. Сред нейните постижения е участието като такъв на олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. Трудът на Рангелова бе високо оценен и преди две години, когато бе избрана за комисар на финала между Германия и Сърбия на световното първенство в Япония, Индонезия и Филипините. По този начин тя се превърна в първата жена, на която ФИБА гласува подобна отговорност.

Припомняме, че България имаше и още два ма представители на европейското първенство в лицето на Мартин Хорозов и Венцислав Великов, които бяха рефери на част от мачовете.

