Баскетбол

"Лъвовете" в баскетбола на колички са европейски шампиони!

Исторически триумф за България

"Лъвовете" в баскетбола на колички са европейски шампиони!
Bulgarian Basketball Federation

Българският национален отбор по баскетбол на колички пренаписа своята история, след като ликува с титлата на европейското първенство в Самоков, Дивизия C.

Тимът на Денислав Иванов срази Швеция със 71:44 на финала, който се изигра в "Арена СамЕлион". Интрига имаше през първото полувреме, но през второто българите показаха познатото си лице на шампионата и сломиха съпротивата на шведите, завършвайки без загуба в шест мача.

Вицепрезидентът на България Илияна Йотова изгледа мача заедно с президента на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков. 

Историческо злато

По този начин "лъвовете" завоюваха първа титла от европейско първенство на колички, откакто бе създаден отбора. Само преди ден българският тим увенча своето представяне и с промоция в Дивизия B. Третото място на шампионата отиде за отбора на Белгия, който се справи със Сърбия след 71:32 в мача за бронза. 

Стартът предвещаваше много интрига с честата смяна на водачеството, като чак в края на първата част българите изкопчиха крехка разлика от точка. Промяна на статуквото липсваше и в началото на следващия период, но силен завършек на първото полувреме за домакините на шампионата бе достатъчен да го нарушат и да поведат с двуцифрена разлика, за да фиксират 33:22 в своя полза.

Българският тим не се показа и миг колебание при подновяването на играта, което доведе до аванс от 20 точки след 30 минути игра. В последната част шведите отново не успяха да противодействат на своите съперници, които до края затвърдиха своето превъзходство и се поздравиха със златото.

Ясин Ташдемир бе на всички за победителите с 27 точки, 11 борби и 5 асистенции. Антон Фиков остана на крачка от трипъл-дабъл с 20 точки, 9 овладени под двата ринга топки и 10 завършващи паса. Рамазан Осксуз регистрира 19, 13 борби и 10 завършващи подавания. Бесутин Ахмед завърши с 10 точки за шведите.

