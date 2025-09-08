bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Легендата Пини Гершон преподава в Самоков (СНИМКИ+ВИДЕО)
Новият директор „Развитие“ към баскетболната федерация започна работа
Снимка: Lap.bg
Снимка: Lap.bg
Снимка: Lap.bg
Снимка: Lap.bg
Снимка: Lap.bg
Снимка: Lap.bg
Снимка: Lap.bg
Снимка: Lap.bg
Снимка: Lap.bg
Снимка: Lap.bg
Снимка: Lap.bg
Снимка: Lap.bg
Снимка: Lap.bg
Снимка: Lap.bg
Баскетбол

Легендата Пини Гершон преподава в Самоков (СНИМКИ+ВИДЕО)

Новият директор „Развитие“ към баскетболната федерация започна работа

Легендата Пини Гершон преподава в Самоков! Новият директор "Развитие" към родната баскетболна федерация стартира с обучителните семинари у нас.

Днес Гершон се срещна с треньорите от школата на Славия, които са на лагер в Самоков.

Снимка: Lap.bg

Гершон в действие

За да не се налага мъжкият ни национален отбор отново да играе срамни предквалификации за европейски и световни първенства и да тръпнем за жребий, който ни изпраща срещу джуджета на баскетболна Европа, защото "лъвовете" не могат да постигнат така желаните големи победи, от днес започва реализирането на идеята на изпълнителния директор на централата - Филип Виденов.

Снимка: Lap.bg

Великият Гершон обучава треньори и деца от школата на Славия така, че след години те да бъдат част от представителния ни тим и да записват успехи.

Планът е в следващите седмици Пини да работи и с други клубове, да бъдат направени кампове, в които да участват още много български таланти и треньори.

Снимка: Lap.bg

С България в сърцето и във вените

Пини Гершон е един от великаните в баскетбола в исторически план. Той има и силна житейска история с България. Дядо му бащина линия е роден в Пловдив и дълги години служи като равин в пловдивската синагога. Това стана повод през 2008 г. една от най-колоритните фигури сред треньорите в баскетбола да стане селекционер на мъжкия национален отбор на България срещу заплата от… 1 евро.

16 години по-късно, Пини се завърна към корените и следвайки сърцето си.

Снимка: Lap.bg

Пини - машина за производство на диаманти

Да обучава млади и жадни за развитие треньори и да ги превръща в топ специалисти на световно ниво. Да предава своите знания и философията си. Това е мисията на живота на Пини Гершон, чийто кръг от звездни възпитаници е широк, колкото земното кълбо. Списъкът е безкраен, а в момента тези хора оглавяват някои от топ клубовете в Европа.

Достатъчно е да споменем: Дейвид Блат, Ерез Еделщайн, Дан Шамир, Одед Каташ, Йоанис Сфайропулос, Ариел Бейт Халахми, Шарон Аврахами и Яков Джино.

Снимка: Lap.bg

Откривателят на баскетболни диаманти

Освен да работи и да развива треньори, сърцето на Пини Гершон бие за това да открива баскетболни диаманти от ранна детска възраст и да ги превръща в звезди от световен мащаб, които струват милиони.

За 11 години като професионален мениджър на всички национални отбори на Израел, Гершон успява изцяло да подмени поколенията. Днес, 90% от гръбнака на мъжкия национален отбор е съставен от играчи между 19 и 30-годишна възраст, които са израснали под неговото крило.

А тримата, с които безспорно най-много се гордее са Дени Авдия (роден през 2001 г.), Ям Мадар (роден през 2000 г.) и Тамир Блат (роден през 1997 г.).

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България деца израел легенда самоков пини гершон федерация лекция филип виденов треньори величие специалист преподава

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ето срещу кого се изправя Стоян Копривленски за световната титла

Ето срещу кого се изправя Стоян Копривленски за световната титла
Александър Василев: Не съм получил съобщение от Григор (ВИДЕО)

Александър Василев: Не съм получил съобщение от Григор (ВИДЕО)
Странен инцидент остави Арлинг Холанд с 3 шева (СНИМКИ)

Странен инцидент остави Арлинг Холанд с 3 шева (СНИМКИ)
Ивелин Попов напуска Ботев Пловдив

Ивелин Попов напуска Ботев Пловдив
От баща към син: Ти си много добър, но това е тенисът! (ВИДЕО)

От баща към син: Ти си много добър, но това е тенисът! (ВИДЕО)

Последни новини

Българските мачове за Купа

Българските мачове за Купа "Дейвис" този уикенд - пряко по bTV Action (ВИДЕО)
Звезда на Англия на съд заради куче-убиец

Звезда на Англия на съд заради куче-убиец
Ивелин Попов напуска Ботев Пловдив

Ивелин Попов напуска Ботев Пловдив
Странен инцидент остави Арлинг Холанд с 3 шева (СНИМКИ)

Странен инцидент остави Арлинг Холанд с 3 шева (СНИМКИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV