Легендата Пини Гершон преподава в Самоков (СНИМКИ+ВИДЕО)

Легендата Пини Гершон преподава в Самоков! Новият директор "Развитие" към родната баскетболна федерация стартира с обучителните семинари у нас.

Днес Гершон се срещна с треньорите от школата на Славия, които са на лагер в Самоков.

Гершон в действие

За да не се налага мъжкият ни национален отбор отново да играе срамни предквалификации за европейски и световни първенства и да тръпнем за жребий, който ни изпраща срещу джуджета на баскетболна Европа, защото "лъвовете" не могат да постигнат така желаните големи победи, от днес започва реализирането на идеята на изпълнителния директор на централата - Филип Виденов.

Великият Гершон обучава треньори и деца от школата на Славия така, че след години те да бъдат част от представителния ни тим и да записват успехи.

Планът е в следващите седмици Пини да работи и с други клубове, да бъдат направени кампове, в които да участват още много български таланти и треньори.

С България в сърцето и във вените

Пини Гершон е един от великаните в баскетбола в исторически план. Той има и силна житейска история с България. Дядо му бащина линия е роден в Пловдив и дълги години служи като равин в пловдивската синагога. Това стана повод през 2008 г. една от най-колоритните фигури сред треньорите в баскетбола да стане селекционер на мъжкия национален отбор на България срещу заплата от… 1 евро.

16 години по-късно, Пини се завърна към корените и следвайки сърцето си.

Пини - машина за производство на диаманти

Да обучава млади и жадни за развитие треньори и да ги превръща в топ специалисти на световно ниво. Да предава своите знания и философията си. Това е мисията на живота на Пини Гершон, чийто кръг от звездни възпитаници е широк, колкото земното кълбо. Списъкът е безкраен, а в момента тези хора оглавяват някои от топ клубовете в Европа.

Достатъчно е да споменем: Дейвид Блат, Ерез Еделщайн, Дан Шамир, Одед Каташ, Йоанис Сфайропулос, Ариел Бейт Халахми, Шарон Аврахами и Яков Джино.

Откривателят на баскетболни диаманти

Освен да работи и да развива треньори, сърцето на Пини Гершон бие за това да открива баскетболни диаманти от ранна детска възраст и да ги превръща в звезди от световен мащаб, които струват милиони.

За 11 години като професионален мениджър на всички национални отбори на Израел, Гершон успява изцяло да подмени поколенията. Днес, 90% от гръбнака на мъжкия национален отбор е съставен от играчи между 19 и 30-годишна възраст, които са израснали под неговото крило.

А тримата, с които безспорно най-много се гордее са Дени Авдия (роден през 2001 г.), Ям Мадар (роден през 2000 г.) и Тамир Блат (роден през 1997 г.).

