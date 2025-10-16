bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Баскетболист и волейболистка в ареста за бой над медици от Спешна помощ

Семейството се забърка в грандиозен скандал

Баскетболист и волейболистка в ареста за бой над медици от Спешна помощ

Аржентинският баскетболист Лука Вилдоза и съпругата му сръбската волейболистка Милица Тасич прекараха няколко часа в ареста в Болоня. 

Причината е скандална! Двамата нападнали първо вербално, а след това и физически екип на Спешна помощ. 

Вилдоза и Тасич вече са освободени. 

Скандалът

Италианските медии съобщават, че баскетболистът на участника в Евролигата Виртус Болоня и половинката му, която през миналия сезон игра в Гърция, се замесили в скандал в центъра на града.

Първоначално автомобилът на двойката не успял да се включи в движението заради линейката, която приемала сигнал за пострадал в катастрофа. Баскетболистът шофирал и присветнал с фарове, а след това и вербално нападнал екипа. 

Двете превозни средства се засекли още веднъж, като този път линейката била с пуснати светлини и сирена. Това не попречило на Вилдоза да я засече няколко пъти. 

Медиците спрели, за да поискат обяснение, а двамата спортисти ги нападнали и физически. Баскетболистът хванал за врата лекарката в екипа, която е на 54 години, докато съпругата му дърпала косата ѝ. 

На място пристигнали полицаи, които все пак прибрали в ареста семейство Вилдоза. 

Лука и Милица били освободени след няколко часа, като трябвало да прекарат един ден под домашен арест. 

Баскетболистът ще бъде на разположение на Виртус Болоня за мача с Асвел в петък (17 октомври).

Сватбата

Само преди няколко седмици двамата спортисти се венчаха на пищна церемония в Белград

Преди това Вилдоза прие православната вяра, за да може венчавката да мине по всички обичаи.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Milica Vildoza (@milicatasic12)

Лука и Милица имат връзка от 3 години. Двамата се запознават в сръбската столица, докато баскетболистът е част от Цървена звезда. 

Тагове:

арест затвор скандал медици волейбол баскетбол Италия бой спешна помощ нападение болоня виртус Лука Вилдоза Милица Тасич

