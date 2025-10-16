Баскетболист и волейболистка в ареста за бой над медици от Спешна помощ

Аржентинският баскетболист Лука Вилдоза и съпругата му сръбската волейболистка Милица Тасич прекараха няколко часа в ареста в Болоня.

Причината е скандална! Двамата нападнали първо вербално, а след това и физически екип на Спешна помощ.

Вилдоза и Тасич вече са освободени.

Скандалът

Италианските медии съобщават, че баскетболистът на участника в Евролигата Виртус Болоня и половинката му, която през миналия сезон игра в Гърция, се замесили в скандал в центъра на града.

Първоначално автомобилът на двойката не успял да се включи в движението заради линейката, която приемала сигнал за пострадал в катастрофа. Баскетболистът шофирал и присветнал с фарове, а след това и вербално нападнал екипа.

Двете превозни средства се засекли още веднъж, като този път линейката била с пуснати светлини и сирена. Това не попречило на Вилдоза да я засече няколко пъти.

Медиците спрели, за да поискат обяснение, а двамата спортисти ги нападнали и физически. Баскетболистът хванал за врата лекарката в екипа, която е на 54 години, докато съпругата му дърпала косата ѝ.

На място пристигнали полицаи, които все пак прибрали в ареста семейство Вилдоза.

Лука и Милица били освободени след няколко часа, като трябвало да прекарат един ден под домашен арест.

Баскетболистът ще бъде на разположение на Виртус Болоня за мача с Асвел в петък (17 октомври).

Сватбата

Само преди няколко седмици двамата спортисти се венчаха на пищна церемония в Белград.

Преди това Вилдоза прие православната вяра, за да може венчавката да мине по всички обичаи.

A post shared by Milica Vildoza (@milicatasic12)

Лука и Милица имат връзка от 3 години. Двамата се запознават в сръбската столица, докато баскетболистът е част от Цървена звезда.

