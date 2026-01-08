bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Кой е най-добрият млад спортист на България за 2025 г.? Гледайте пряко по RING!

В събота ще излъчим церемонията по награждаване на родните таланти

Кой е най-добрият млад спортист на България за 2025 г.? Гледайте пряко по RING!
Lap.bg

2025 г. бе доста успешна в спорта, на фона на последните години, а доста от постиженията бяха дело на млади български таланти! 

Затова е време да ги отличим! 

И това ще се случи на церемония само след два дни

Кога и къде?

Най-добрите български спортисти до 19 години за 2025 г. ще бъдат наградени на 10 януари от 11:00 ч. 

Събитието, на което ще стане ясна подредбата на талантите ни от първо до десето място в традиционната класация на Viasport, може да гледате пряко по телевизия RING и на нашия сайт btvsport.bg!

На церемонията ще бъдат отличени и най-добър отбор, както и най-добър треньор. Ще бъдат връчени и няколко специални награди.

Раздаването на наградите ще се състои в Театралната зала на частно училище „Свети Георги“ в София. 

Топ 10 

Ясно е кои спортисти ще си разпределят местата от първо до десето в подреждането. 

Снимка: Lap.bg

Това са (по азбучен ред):

Александър Василев (тенис)
Валентина Георгиева (спортна гимнастика)
Виктория Нинова (волейбол)
Димана Иванова (волейбол)
Иван Иванов (тенис)
Калина Венева (волейбол)
Малена Замфирова (сноуборд)
Никола Цолов (автомобилизъм)
Симеон Николов (волейбол)
Християн Касабов (лека атлетика)

Отбори:
Ансамбъл на България по художествена гимнастика за девойки
Национален отбор по волейбол, девойки под 19 г.
Национален отбор по волейбол, юноши под 19 г.

Треньори:
Атанас Петров (волейбол)
Кристина Илиева (художествена гимнастика)
Мирослав Живков (волейбол)

Снимка: Българска федерация по тенис

Гледайте церемонията по връчване на наградите за Най-добър млад спортист на България, пряко по RING и на сайта btvsport.bg на 10 януари от 11:00 ч.! 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

церемония найдобър млад спортист

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Мадридското дерби на топло и пряко по bTV Action и VOYO.BG

Мадридското дерби на топло и пряко по bTV Action и VOYO.BG
Пустинно шоу за 16 минути прати Барселона на финал за Суперкупата (ВИДЕО)

Пустинно шоу за 16 минути прати Барселона на финал за Суперкупата (ВИДЕО)
Шумахер забрави босненката. Новата е португалска философка

Шумахер забрави босненката. Новата е португалска философка

Недопустимо: Мениджърът на Тотнъм пие от кафето на врага!

Недопустимо: Мениджърът на Тотнъм пие от кафето на врага!

След инсулта: Михайлов е стабилен, но не е комуникативен

След инсулта: Михайлов е стабилен, но не е комуникативен

Последни новини

Няма да е този път: Квалификант победи Григор Димитров

Няма да е този път: Квалификант победи Григор Димитров

Недопустимо: Мениджърът на Тотнъм пие от кафето на врага!

Недопустимо: Мениджърът на Тотнъм пие от кафето на врага!

Шумахер забрави босненката. Новата е португалска философка

Шумахер забрави босненката. Новата е португалска философка

Мадридското дерби на топло и пряко по bTV Action и VOYO.BG

Мадридското дерби на топло и пряко по bTV Action и VOYO.BG
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV