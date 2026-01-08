Кой е най-добрият млад спортист на България за 2025 г.? Гледайте пряко по RING!

2025 г. бе доста успешна в спорта, на фона на последните години, а доста от постиженията бяха дело на млади български таланти!

Затова е време да ги отличим!

И това ще се случи на церемония само след два дни!

Кога и къде?

Най-добрите български спортисти до 19 години за 2025 г. ще бъдат наградени на 10 януари от 11:00 ч.

Събитието, на което ще стане ясна подредбата на талантите ни от първо до десето място в традиционната класация на Viasport

На церемонията ще бъдат отличени и най-добър отбор, както и най-добър треньор. Ще бъдат връчени и няколко специални награди.

Раздаването на наградите ще се състои в Театралната зала на частно училище „Свети Георги“ в София.

Топ 10

Ясно е кои спортисти ще си разпределят местата от първо до десето в подреждането.

Това са (по азбучен ред):

Александър Василев (тенис)

Валентина Георгиева (спортна гимнастика)

Виктория Нинова (волейбол)

Димана Иванова (волейбол)

Иван Иванов (тенис)

Калина Венева (волейбол)

Малена Замфирова (сноуборд)

Никола Цолов (автомобилизъм)

Симеон Николов (волейбол)

Християн Касабов (лека атлетика)

Отбори:

Ансамбъл на България по художествена гимнастика за девойки

Национален отбор по волейбол, девойки под 19 г.

Национален отбор по волейбол, юноши под 19 г.

Треньори:

Атанас Петров (волейбол)

Кристина Илиева (художествена гимнастика)

Мирослав Живков (волейбол)

Церемонията по връчване на наградите за Най-добър млад спортист на България ще се състои на 10 януари от 11:00 ч.

