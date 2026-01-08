bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Недопустимо: Мениджърът на Тотнъм пие от кафето на врага!

Огромен скандал в английския футбол заради... чаша с кафе! 

Тя обаче не беше хвърлена, а просто бе държана от мениджъра на Тотнъм Томас Франк. 

И тук идва момента да отбележим, че върху нея стоеше... емблемата на големия враг на "шпорите" - Арсенал. 

Франк се появи с чашата преди загубата с 2:3 от Борнемут като гост.

Той се разходи по терена преди първия съдийски сигнал и вероятно малкият детайл нямаше да бъде толкова скандален, ако Тотнъм не беше загубил

Поражението е осмо за тима във Висшата лига, а лондончани са на 14-то място. Франк пък е пред уволнение и тази чаша на Арсенал внася още повече напрежение.

"Определено не съм забелязал. Мисля, че е справедливо да кажа, че не печелим всеки футболен мач, така че би било абсолютно глупаво от моя страна да пия от чаша с емблемата на Арсенал нарочно. Тези чаши бяха в съблекалнята в предишния мач, така че е нормално да изпия чаша еспресо - правя това преди всеки двубой, така че е малко тъжно, че изобщо трябва да ми се задава подобен въпрос.

Със сигурност вървим в грешната посока, ако трябва да се притесняваме, че пия от чаша с логото на друг клуб“, каза Томас Франк в интервю след срещата.

Футболните мачове между Тотнъм и Арсенал носят наименованието "Дерби на северен Лондон". 

Съперничеството им започва през 1913 г., като до момента двата тима са изиграли 198 мача. Арсенал има 85 победи, Тотнъм - 61, а равенствата са 52.

В момента Арсенал е лидер в класирането в Англия. 

арсенал кафе тотнъм чаша дерби Томас Франк

