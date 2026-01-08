Мадридското дерби на топло и пряко по bTV Action и VOYO.BG

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Гледайте Реал срещу Атлетико днес в полуфинал от турнира за Суперкупата на Испания

За 28-ми път в своята история Барселона ще играе за Суперкупата на Испания! Каталунците си осигуриха финал на турнира в Джеда, Саудитска Арабия, след като разбиха с 5:0 Атлетик Билбао. 

Но кой ще бъде техният съперник? 

Със сигурност ще е от Мадрид! Днес, 8 януари, ще може да гледате полуфинала на надпреварата, който ще сблъска Атлетико Мадрид и Реал Мадрид

Къде да гледате?

Дербито на испанската столица може да гледате пряко по bTV Action и на платформата ни VOYO.BG. 

Началото на коментарното ни студио е в 21:00 ч. българско време

Пак на същите канали, но в неделя, 11 януари, ще може да гледате и финалния сблъсък за трофея. Дали ще е Ел Класико между Барса и Реал или ще е един от тежките сблъсъци между каталунците и "дюшекчиите"? Предстои да разберем!

Дербито на Мадрид

Реал и Атлетико ще се срещнат за мач номер 242 помежду си

"Белите" са с повече победи - 117, равенствата са 63, а Атлетико е триумфирал в 61 мача до момента. 

В турнира за Суперкупата на Испания мачовете им са едва 4 - през 2014, 2020 г и 2024 г. 

При първата им среща носителят на Суперкупата се определя в два мача, като първият завършва наравно, а във втория Атлетико побеждава, за да спечели втори и последен засега такъв трофей в историята си. 

През 2020 г. двата тима са отново на финал, но този път форматът е различен и всичко приключва с дузпи, при които Реал е победител.

А само преди две години Кралския клуб отстрани своя градски съперник с гол в добавеното време на полуфинал за трофея. 

През настоящия сезон Реал има да си "връща", тъй като Атлетико им нанесе болезнена загуба с 2:5 в първенството. 

Кой ще играе на финал?

Гледайте Атлетико Мадрид - Реал Мадрид, днес, 8 януари, пряко по bTV Action и на VOYO.BG от 21:00 ч.! 

