Шумахер забрави босненката. Новата е португалска философка

Ново попълнение в семейството на Михаел Шумахер! Състоянието на 7-кратния шампион във Формула 1 продължава да бъде неясно, след като преди 12 години той падна по време на ски ваканция и удари главата си.

Но животът за семейството му продължава! И синът му Мик вече има нова тръпка!

Преди няколко месеца той приключи дълга връзка, а бившата му Лайла вече е в обятията на световния номер 1 в тениса Яник Синер.

Новата

Германското издание "Билд" разкри, че наследникът на легендата на Формула 1, вече е забравил красивата босненка, с която бяха заедно повече от 2 години.

Той е забелязан да прегръща Клара Рамос - модел от Португалия.

Красивата брюнетка живее в Барселона и учи философия в местния университет.

Едва ли обаче вече е влязла в близкия кръг на семейството, както беше с Лайла. Смята се, че тя можеше да вижда бащата на гаджето си.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Clara Ramos (@cclaramos)

Бившата

Мик Шумахер и Лайла бяха заедно от 2023 г. до средата на 2025, когато гръмна бомбата, че са се разделили.

След сватбата на сестрата на Мик - Джина, се смяташе, че и другият Шумахер ще мине скоро по пътя към олтара.

Вместо това красавицата с корени от Босна и Херцеговина го замени със Синер.

В момента Шумахер-младши е пилот в ИндиКар, а клубът му е собственост на телевизионната звезда Дейвид Летерман.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK