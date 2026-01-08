bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шумахер забрави босненката. Новата е португалска философка

Бившата е с Яник Синер

Шумахер забрави босненката. Новата е португалска философка

Ново попълнение в семейството на Михаел Шумахер! Състоянието на 7-кратния шампион във Формула 1 продължава да бъде неясно, след като преди 12 години той падна по време на ски ваканция и удари главата си. 

Но животът за семейството му продължава! И синът му Мик вече има нова тръпка!

Преди няколко месеца той приключи дълга връзка, а бившата му Лайла вече е в обятията на световния номер 1 в тениса Яник Синер

Новата

Германското издание "Билд" разкри, че наследникът на легендата на Формула 1, вече е забравил красивата босненка, с която бяха заедно повече от 2 години

Той е забелязан да прегръща Клара Рамос - модел от Португалия. 

Красивата брюнетка живее в Барселона и учи философия в местния университет. 

Едва ли обаче вече е влязла в близкия кръг на семейството, както беше с Лайла. Смята се, че тя можеше да вижда бащата на гаджето си. 

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Clara Ramos (@cclaramos)

Бившата

Мик Шумахер и Лайла бяха заедно от 2023 г. до средата на 2025, когато гръмна бомбата, че са се разделили. 

След сватбата на сестрата на Мик - Джина, се смяташе, че и другият Шумахер ще мине скоро по пътя към олтара. 

Вместо това красавицата с корени от Босна и Херцеговина го замени със Синер. 

В момента Шумахер-младши е пилот в ИндиКар, а клубът му е собственост на телевизионната звезда Дейвид Летерман. 

