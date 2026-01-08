bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Няма да е този път: Квалификант победи Григор Димитров

Следва Откритото първенство на Австралия

Няма да е този път: Квалификант победи Григор Димитров
БГНЕС

Григор Димитров трябва да се прости с мечтата си за трета титла в Бризбейн, поне през този сезон. 

Българският тенисист загуби във втория кръг на надпреварата от белгиеца Рафаел Колиньон с 6:7 (1), 3:6, който премина през квалификации, за да си осигури място в основната схема. 

Това беше първи мач помежду им. 

Срещата

Димитров е шампион в Бризбейн от 2017 и 2024 г. Той обаче започна сезона след като през миналата година получи тежка контузия в гръдния мускул на "Уимбълдън" и не успя да играе пълноценно през сезона. 

В Бризбейн той победи в първия кръг испанеца Пабло Кареньо Буста, но във втория кръг срещна тежък отпор. 

Снимка: БГНЕС

Колиньон е на 23 години и е номер 84 в света. В първия кръг той успя да победи петия в ранглистата Данис Шаповалов.

В мача срещу Григор белгиецът показа стабилен тенис и първият сет премина без пробиви. В тайбрека обаче Колиньон беше безпощаден - 7:1!

Във втория сет победителят осъществи пробив в началото за 3:1 и така предреши края на срещата.

Какво следва?

За Димитров предстои 17-о участие на Откритото първенство на Австралия

През 2025 г. той се отказа в първия кръг заради травма. 

Снимка: БГНЕС

Най-доброто му представяне е полуфинал от 2017 г. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

тенис григор димитров бризбейн Рафаел Колиньон

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кой е най-добрият млад спортист на България за 2025 г.? Гледайте пряко по RING!

Кой е най-добрият млад спортист на България за 2025 г.? Гледайте пряко по RING!

Мадридското дерби на топло и пряко по bTV Action и VOYO.BG

Мадридското дерби на топло и пряко по bTV Action и VOYO.BG
Пустинно шоу за 16 минути прати Барселона на финал за Суперкупата (ВИДЕО)

Пустинно шоу за 16 минути прати Барселона на финал за Суперкупата (ВИДЕО)
Шумахер забрави босненката. Новата е португалска философка

Шумахер забрави босненката. Новата е португалска философка

Недопустимо: Мениджърът на Тотнъм пие от кафето на врага!

Недопустимо: Мениджърът на Тотнъм пие от кафето на врага!

Последни новини

Кой е най-добрият млад спортист на България за 2025 г.? Гледайте пряко по RING!

Кой е най-добрият млад спортист на България за 2025 г.? Гледайте пряко по RING!

Недопустимо: Мениджърът на Тотнъм пие от кафето на врага!

Недопустимо: Мениджърът на Тотнъм пие от кафето на врага!

Шумахер забрави босненката. Новата е португалска философка

Шумахер забрави босненката. Новата е португалска философка

Мадридското дерби на топло и пряко по bTV Action и VOYO.BG

Мадридското дерби на топло и пряко по bTV Action и VOYO.BG
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV