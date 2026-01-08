Няма да е този път: Квалификант победи Григор Димитров

Григор Димитров трябва да се прости с мечтата си за трета титла в Бризбейн, поне през този сезон.

Българският тенисист загуби във втория кръг на надпреварата от белгиеца Рафаел Колиньон с 6:7 (1), 3:6, който премина през квалификации, за да си осигури място в основната схема.

Това беше първи мач помежду им.

Срещата

Димитров е шампион в Бризбейн от 2017 и 2024 г. Той обаче започна сезона след като през миналата година получи тежка контузия в гръдния мускул на "Уимбълдън" и не успя да играе пълноценно през сезона.

В Бризбейн той победи в първия кръг испанеца Пабло Кареньо Буста, но във втория кръг срещна тежък отпор.

Снимка: БГНЕС

Колиньон е на 23 години и е номер 84 в света. В първия кръг той успя да победи петия в ранглистата Данис Шаповалов.

В мача срещу Григор белгиецът показа стабилен тенис и първият сет премина без пробиви. В тайбрека обаче Колиньон беше безпощаден - 7:1!

Във втория сет победителят осъществи пробив в началото за 3:1 и така предреши края на срещата.

Какво следва?

За Димитров предстои 17-о участие на Откритото първенство на Австралия.

През 2025 г. той се отказа в първия кръг заради травма.

Снимка: БГНЕС

Най-доброто му представяне е полуфинал от 2017 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK