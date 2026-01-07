Пустинно шоу за 16 минути прати Барселона на финал за Суперкупата (ВИДЕО)

Барселона изнесе истинска футболна лекция на Атлетик Билбао и спечели с 5:0 в първия полуфинал за Суперкупата на Испания. В Риад шампионите на Испания убиха интригата в срещата още преди почивката.

Само в рамките на 16 минути селекцията на Ханзи Флик на четири пъти наказа баския си съперник. Тон за шоуто даде Феран Торес, който се разписа в 22'. Малко по-късно асистиралият за първия гол Фермин Лопез удвои. Нов голов пас на полузащитника бе оползотворен този път от Рони Барджи.

Рекорд

Така на 22 години и 241 дни, Фермин стана най-младият футболист участвал в три попадения (1 гол и 2 асистенции) в един мач за Суперкупата на Испания от 2011 г. насам, когато Меси вкара два гола и асистира за един при успеха над Реал Мадрид с 3:1.

Преди почивката Рафиня също записа името си сред голмайсторите, за да направи резултата 4:0.

След паузата каталунците отново започнаха на висока скорост и логично падна нов гол, който бе дело отново на бразилската перла.

Снимка: Reuters

Така за рекорден 28-и път в историята Барселона ще играе финал за Суперкупата на Испания, като са спечелили 15 пъти трофея.

Атлетико - Реал

На 8 януари (четвъртък) от 21:00 ч., футболните страсти ще се нажежат до краен предел с мадридското дерби между Атлетико и Реал, а вашият избор е ясен - каналите на bTV Media Group.

Големият финал на Суперкупата на Испания е на 11 януари (неделя) от 21:00 ч. Зрителите на bTV Action и потребителите на VOYO ще могат да проследят всеки двубой с богато студийно съдържание преди и след мачовете.

