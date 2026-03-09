bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

"Баскетболни дневници", еп. 4: Сандра, която никога не отива на работа неподготвена (ВИДЕО)

Българката е една от малкото жени-делегати в международния баскетбол

Баскетболът е нейна професия от повече от 10 години! Едва ли си е представяла живота по този начин! Съдбата обаче винаги има последната дума!

Тя е Сандра Велчева - Хънт и точно с нейната история продължава поредицата ни "Баскетболни дневници", посветена на силните жени на паркета. В месеца на жената - март, ще ви срещнем с тях и по този начин ще "подгреем" за мачовете на женския национален отбор по баскетбол. 

Целите епизоди може да гледате на нашата онлайн платформа VOYO.BG, а там ще бъде мястото, на което ще излъчим и срещите на "лъвиците". 

Коя е Сандра?

Сандра Велчева е председател на Националната баскетболна лига и една от малкото жени - делегати на мачове на олимпийски игри, световни и европейски първенства. 

Тя е също майка, съпруга, предана дъщеря и любяща внучка. Сандра успява да доказва себе си ежедневно в мъжкия свят, в който работи. И го прави не защото е жена, а защото знае, че уважението трябва да се заслужи с много работа, постоянство и знания. Тя излъчва смирение, спокойствие и баланс, защото никога не отива на работа неподготвена. Тя вярва само в едно нещо - в дисциплината!

"Нашият спорт е много интересен, изключително интелигентен. Има много професионалисти от различни сфери, които участват в организацията на тези събития. Това за мен е едно безплатно образование, което съм получила", мъдро казва тя. 

Как започна всичко? Как един финансист и банкер по образование се озовава в... баскетболната зала? Какво би променила в родната действителност? Какво я движи напред? 

Отговорите на тези въпроси чуйте от самата Сандра в епизода, който е достъпен на VOYO.BG

Там ще намерите и другите 3 епизода от "Баскетболни дневници".

Мачовете

С тях искаме да ви подготвим за предстоящите срещи на женския тим на България от квалификациите за европейското първенство през 2027 г. 

Те също ще бъдат излъчени на VOYO.BG

Момичетата на селекционера Таня Гатева се изправят срещу Азербайджан (11 март), Украйна (14 март) и Черна гора (17 март).

Започва седмицата на баскетболните
Тагове:

баскетбол делегат сандра велчева хънт Баскетболни дневници

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

БФС отсече: Дузпа за Левски има (ВИДЕО)

БФС отсече: Дузпа за Левски има (ВИДЕО)
Австралия спасява футболистките от Иран (ВИДЕО)

Австралия спасява футболистките от Иран (ВИДЕО)

"Част от мен се счупи": Думите на сестрата на Малена разплакват!

След мача с Левски: Локомотив Пловдив пита

След мача с Левски: Локомотив Пловдив пита "Защо?" за дузпата

"Ти си моята надежда": Вижте какво каза Ники Михайлов на дъщеря си и Николета!(СНИМКИ)

Последни новини

Договор за 11 мача: Левски подписа с голмайстор на Румъния (СНИМКИ)

Договор за 11 мача: Левски подписа с голмайстор на Румъния (СНИМКИ)
Ас на Рейнджърс става наш национал?

Ас на Рейнджърс става наш национал?
Австралия спасява футболистките от Иран (ВИДЕО)

Австралия спасява футболистките от Иран (ВИДЕО)
БФС отсече: Дузпа за Левски има (ВИДЕО)

БФС отсече: Дузпа за Левски има (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV