"Баскетболни дневници", еп. 4: Сандра, която никога не отива на работа неподготвена (ВИДЕО)

Баскетболът е нейна професия от повече от 10 години! Едва ли си е представяла живота по този начин! Съдбата обаче винаги има последната дума!

Тя е Сандра Велчева - Хънт и точно с нейната история продължава поредицата ни "Баскетболни дневници", посветена на силните жени на паркета. В месеца на жената - март, ще ви срещнем с тях и по този начин ще "подгреем" за мачовете на женския национален отбор по баскетбол.

Целите епизоди може да гледате на нашата онлайн платформа VOYO.BG, а там ще бъде мястото, на което ще излъчим и срещите на "лъвиците".

Коя е Сандра?

Сандра Велчева е председател на Националната баскетболна лига и една от малкото жени - делегати на мачове на олимпийски игри, световни и европейски първенства.

Тя е също майка, съпруга, предана дъщеря и любяща внучка. Сандра успява да доказва себе си ежедневно в мъжкия свят, в който работи. И го прави не защото е жена, а защото знае, че уважението трябва да се заслужи с много работа, постоянство и знания. Тя излъчва смирение, спокойствие и баланс, защото никога не отива на работа неподготвена. Тя вярва само в едно нещо - в дисциплината!

"Нашият спорт е много интересен, изключително интелигентен. Има много професионалисти от различни сфери, които участват в организацията на тези събития. Това за мен е едно безплатно образование, което съм получила", мъдро казва тя.

Как започна всичко? Как един финансист и банкер по образование се озовава в... баскетболната зала? Какво би променила в родната действителност? Какво я движи напред?

Отговорите на тези въпроси чуйте от самата Сандра в епизода, който е достъпен на VOYO.BG!

Там ще намерите и другите 3 епизода от "Баскетболни дневници".

Мачовете

С тях искаме да ви подготвим за предстоящите срещи на женския тим на България от квалификациите за европейското първенство през 2027 г.

Те също ще бъдат излъчени на VOYO.BG.

Момичетата на селекционера Таня Гатева се изправят срещу Азербайджан (11 март), Украйна (14 март) и Черна гора (17 март).