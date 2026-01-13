bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Баскетболни фенове се обиждат... с баници (СНИМКА)

Балканските страсти могат да се разпалят от най-малкото, но и най-милото

Баскетболни фенове се обиждат... с баници (СНИМКА)
Баскетболът на Балканите и особено в бивша Югославия може да предизвика нова война! И феновете са наясно с това. 

Но пък всичко трябва да влезе в борбата, когато подкрепяш отбора си!

Дори и местната баница!

Със сирене

Вчера, 12 януари, един срещу друг в АБА Лига се изправиха Цървена звезда и КК Босна в Белград. Домакините победиха драматично с 97:92. 

Но срещата ще се запомни с един плакат от агитката на сърбите. Той гласеше просто "Баница със сирене"/ "Burek sa sirom". 

У нас това може да не говори нищо, тъй като в езика ни баница си е... баница, а плънките варират от сирене, през месо, праз, зеле, та чак до тиква и локум. 

За босненци обаче това е обида

Баниците там

В Босна и Херцеговина, когато кажеш "Баница"("Burek") винаги става дума за тестено изделие С МЕСО.

Баница със сирене е "Сирница", с картофи - "Кромпируша", със зеле - "Зеляница"

В Сърбия обаче не е така и именно това слага начало на дългогодишния спор, характерен за нашите ширини. Баницата отвъд "Калотина" може да бъде със сирене, с шунка, с кашкавал, с вишни, с ябълки и какво ли още не...

Шеговитият плакат със сигурност ще се помни дълго, а ако трябва да го сравняваме с нашия спортен фолклор, то най-близо е онова заяждане "Нямате метро", което феновете на националния отбор по футбол издигнаха в мача срещу Люксембург. 

Метрото - повод за подигравки към Люксембург

Тагове:

баскетбол баница фенове плакат босна босна и херцеговина цървена звезда заяждане

