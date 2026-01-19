Бебета засенчиха Саша Везенков в поредния му силен мач (ВИДЕО)

Запомняща се вечер изпратиха в баскетболния Олимпиакос с българската звезда Александър Везенков в състава! И не заради категоричната победа над Маруси в мач от 14-ия кръг на местното първенство.

Мачът бе белязан от... бебета!

Които се... състезаваха!

Правилно прочетохте! На полувремето на срещата "червено-белите" устроиха истинско шоу с малчугани, които излязоха на паркета.

Условията

Дни преди мача срещу Маруси, от Олимпиакос го обявиха за "семейна вечер" и поканиха всички не само на баскетбол, а и на състезание за бебета.

Снимка: Facebook

Най-сладките на паркета трябваше да са на възраст от 10 до 12 месеца, да пълзят, а не да ходят и родителите им да имат билет за мача.

На полувремето 10 бебета се състезаваха кое от тях ще мине първо през финалната линия. Доброто настроение с тези мачугани беше гарантирано! Победителят няма значение! Награди имаше за всички!

Отново Везенков

Иначе в мача срещу Маруси, Олимпиакос победи със 104:89.

Снимка: Facebook

Александър Везенков беше най-резултатен за успеха на своя тим, като вкара 23 точки. Той добави 3 борби, 5 асистенции и 3 откраднати топки. С тези показатели той отново стана Най-полезен играч на мача!

В Гърция Олимпиакос е лидер в класирането без загуба в 14 мача.

Утре, 20 януари, на Везенков и компания им предстои мач от Евролигата срещу Макаби Тел Авив. Там Олимпиакос е на седмо място в класирането.

