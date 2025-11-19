Безгрешни: Как България ще се класира на ЕвроБаскет (ВИДЕО)

3 от 3! Целта на женския национален отбор по баскетбол за момента е изпълнена! Момичетата на Таня Гатева спечелиха първите си три мача срещу Азербайджан (141:48), Украйна (80:60) и Грузия (66:62) в предквалификациите за ЕвроБаскет 2027.

Водени от капитана Борислава Христова, баскетболистките ни за първи път през новото хилядолетие спечелиха 3 поредни срещи за ЕвроБаскет.

Работата обаче все още не е свършена, като това е само началото. Ето как България може да се класира на европейското първенство за първи път от 1993 г.:

Нов формат

Новият формат на FIBA е създаден, за да може отборите да имат равни шансове за класиране и да осигури редовни мачове за всички. 38 отбора ще спорят за място на ЕвроБаскет, като квалификациите са разделени на два етапа, като всеки етап ще се играе в два прозореца.

Снимка: Lap.bg

Четирите домакина - Белгия, Финландия, Литва и Швеция, се класират автоматично и са поставени в отделна група, в която ще играят помежду си.

Но как България може да играе на ЕвроБаскет? Нека да разгледаме отблизо!

Първи етап

27 отбора започват в първия етап. Първият прозорец (ноември 2025) вече се изигра, като България е първа в групата. Вторият прозорец е през март 2026 г.

Отборите са разделени в 6 групи от 4 отбора и една група от 3 отбора, като всеки играе срещу всеки по два мача - домакинство и гостуване.

Първият и вторият от всяка група, както и трите най-добри трети отбори ще продължат напред. Или общо казано 17 отбора се класират за втория етап.

Отборите, елиминирани след първия етап, ще се преместят в предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

Втори етап

Във втория етап ще участват 24 отбора - 17-те, които са класирани от първия етап и 7 от квалификациите за световното първенство, които са Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Турция и Испания.

Преди началото на втори етап ще се изтегли жребий, който ще разпредели отборите в 6 групи по 4 отбора, като отново срещите ще бъдат играни в 2 прозореца - ноември 2026 г. и февруари 2027 г.

Първите два отбора от всяка група ще се класират за ЕвроБаскет 2027 и ще се присъединят към гореспоменатите домакини, които са автоматично класирани.

Какво следва за България?

От този етап предстои изиграването на втория прозорец. Тогава тимът ни отново ще има три мача. На 11 март Бългaрия приема Азербайджан, три дни по-късно е домакин и на Укрaйна, като завършва групата с визита на Черна гора на 17 март.

Ако "лъвиците" запазят първото място, то те ще имат по-голям шанс да попаднат в по-лека група за втория етап.

